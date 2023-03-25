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北市將追加預算逾18億 用於生育獎勵及敬老金

2023/3/25 13:20（3/25 13:46 更新）
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台北市長蔣萬安。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北25日電）北市府表示，將在開議前送追加預算案至議會，預計追加新台幣33.09億，其中18.46億將用於推行生育獎勵金、重陽敬老金、私幼差額補助改建等市長蔣萬安的政策。

台北市政府秘書長李泰興表示，民國112年台北市總預算歲入1750.22億、歲出1774.90億，不過歲入因為都會保守估計，因此追加預算內容為歲入128.23億元、歲出因減少移用歲計賸餘69.14億元以及債務還本26億，合計還須追加33.09億。

李泰興說，而這追加的33億多中，有18.46億用於推行市長重要政策，共分幸福育兒、長照關懷、開創教育、全民運動4大項，包含生育獎勵金、重陽敬老金、開辦住宿式長照機構、私幼差額補助、競技運動選手身體組成系統設備等。

李泰興說，生育獎勵金原先編列4.1億，追加4.6億後總共要花8.7億；重陽敬老金原先編列6.22億，追加2.05億後共要花8.27億；私幼補助原編列2.71億，追加1.72億後共要花4.43億。

李泰興指出，追加預算預計下週二送市政會議，通過後就送議會審議。

主計處補充，往年都會提2次追加預算，除了很緊急的項目，大部分都會在下半會期跟總預算一起送，而前幾年議會決議若各機關有需要，也可以上會期就提追加，因此今年配合新政府上任需要，這會期就先提案。

據主計處統計，111年第1次追加預算因新冠疫情紓困以及中央推的公務員調薪4%政策，也追加了31億，今年金額相較往年沒有特別多。（編輯：方沛清）1120325

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