紙本傳媒扯光電 南市府：未經查證不實報導

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市地方里長近日收到紙媒刊物，內容提及台南光電發展。市府經發局表示，報導內容未經查證，多和事實不符，聳動言論易讓讀者對現行光電及農地法規產生誤解，實不可取。

市府經發局22日透過新聞稿指出，有必要澄清紙媒刊物報導，以免以訛傳訛。首先，「市長黃偉哲率先表態不審查台61線以西光電案」，黃偉哲早於2019年5月就表態「台61線以西」地區「暫不開放農地申請漁電共生」。

第二、「九崴電廠案是市府主動拒絕審查」。經發局說明，市府表達「在中央與地方沒有共識前，不會審查九崴電廠開發案」，以維護市民安全和環境優先。

第三、「特定農業區不能做地面型光電」。經發局表示，依「非都市土地管制規則」第30-1條及「非都市土地變更編定執行要點」附錄1之2，特定農業區屬第1級環境敏感地區，原則上要做農牧使用，不能設置地面型光電。

第四、「後壁區光電案場面積比例僅約0.1%」。經發局引用資料指出，後壁區總面積約7221.8公頃，其中農業用地總面積5386公頃；經發局審查2公頃以下，僅核准14件面積約6公頃，均為不利耕作地，佔農地總面積0.1%。

第五、「所有光電申請案均依法審查，不合格即退件」。目前機制為水利、農業、經發等局處聯合審查，流程透明化，若業者提交資料不合格，就會退件並說明理由。

經發局呼籲，媒體報導應本於事實，且善盡查證與平衡責任，切莫聽信不明消息來源，製造民眾誤解。（編輯：孫承武）1120325