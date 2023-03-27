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日治時期「深坑廳」廳舍復舊 新北估年底完工

2023/3/27 13:03（3/27 13:41 更新）
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新北市警察局深坑分駐所舊址為日治時期的「深坑廳」廳舍，在分駐所搬遷後，新北市府決定活化空間，參考原「深坑廳」廳舍樣貌修復，預計今年底完工。（新北市政府城鄉發展局提供）中央社記者王鴻國傳真 112年3月27日
新北市警察局深坑分駐所舊址為日治時期的「深坑廳」廳舍，在分駐所搬遷後，新北市府決定活化空間，參考原「深坑廳」廳舍樣貌修復，預計今年底完工。（新北市政府城鄉發展局提供）中央社記者王鴻國傳真 112年3月27日
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（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市警察局深坑分駐所舊址為日治時期的「深坑廳」廳舍，在分駐所搬遷後，新北市府決定活化空間，參考原「深坑廳」廳舍樣貌修復，預計今年底完工，藉以活絡老街觀光發展。

新北市城鄉發展局都市設計科長李淑鈴向中央社記者表示，深坑老街另一端的「深坑廳」廳舍舊址，原設有深坑分駐所及深坑區戶政事務所，2單位於民國107年搬遷後，市府活化空間於前年闢建廣場。

她指出，「深坑廳」廳舍舊建物是日治時期的紅磚建築，建物大致良好，但屋頂已毀壞，修復經費預估為新台幣919萬元，經爭取國家發展委員會地方創生公有建築空間整備活化補助689萬元，其餘經費由市府籌措。

李淑鈴表示，「舊深坑分駐所空間活化」工程今天開工，預計今年底完工，完工後將成為深坑老街的亮點，藉以活絡老街觀光發展。

新北市城鄉發展局長黃國峰指出，「舊深坑分駐所空間活化」外觀將參考原「深坑廳」廳舍樣貌進行修復；內部空間，將改造成多功能交誼空間及工作坊。

未來場域開放後，黃國峰表示，將搭配新北市青年局媒合周邊大專院校及地方資源，增加空間使用的彈性，讓與深坑老街的互動更為頻繁及多元，持續活絡深坑老街。

深坑廳，為台灣日治時期行政區劃之一。（編輯：戴光育）1120327

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黃國峰
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