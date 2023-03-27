南投推國小附幼改善師生比 續設校園社區共讀站

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南投縣長許淑華（倒數第2排左4）27日前往南投市平和國小附設幼兒園關心幼兒學習環境，並宣布自112學年度起，縣內國小附幼將率先降低師生比，3年內公共化幼兒園師生比盼全面達成1比12。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月27日

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）縣內國小附幼師生比依中央規定1比15，南投縣長許淑華宣布將調整為1比12，112學年度起推動，3年全面達成；另外，持續設置校園社區共讀站，開放學校圖書資源營造親子共讀空間。

婦幼節前，許淑華今天前往南投市平和國小附設幼兒園關心幼兒學習環境及上課情形，許淑華會中宣布新的幼教政策表示，從今年暑假後的新學期開始，南投縣內國小附設幼兒園將降低師生比，3年內全面達成1比12目標，至於私幼師生比則引導期許打造精緻幼教品質。

許淑華接受媒體聯訪表示，孩子都是父母寶貝，教育是家長最在意，為落實對學生照顧、實現南投「宜居城市」政見，縣府除已於年初宣布代理教師給予完整全年聘期，為進一步提升教保服務品質，縣內95所國小附幼師生比也決定降低，112學年度起3年內全面達成。

縣府教育處表示，為營造優質、平價、近便教保服務，積極提升公共化教保服務量，112學年度增加121個名額，另為滿足2歲幼兒入園需求，2歲專班今年再新增32個名額，全縣2歲專班共15班，可招收239名幼兒，協助家長兼顧育兒需求與工作，減輕壓力負擔。

另外，許淑華也關心平和、漳和國小社區共讀站推動情形，許淑華說，教育部國民及學前教育署今年核定縣內5校設置社區共讀站，縣府配合自籌款新台幣233萬6800元，工程總經費共1174萬元，透過開放學校圖書資源，提供師生及社區民眾更美好、舒適閱讀環境。

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許淑華說，縣府民國106年至109年完成57校社區共讀站，共爭取經費約1億2000萬元；去年教育部核定5校辦理共讀站前期美感計畫，將美感設計帶入平和國小、漳和國小等校園，今年則補助進行工程。

許淑華說，對於中央各項專案補助計畫，縣府積極申請，若需地方自籌款，縣府全力配合，為爭取設置更多社區共讀站，教育處今年向中央呈送24校申請書，申請經費總計6561多萬元；另外，漳和國小活動中心改善經費約348萬元，也將向教育部申請專案經費。（編輯：謝雅竹）1120327