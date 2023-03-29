中科台中園區二期擴建獲進展 都計案送市府審議

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）中科管理局配合先進製程半導體廠商進駐，規劃「台中園區擴建二期都市計畫變更案」獲進展，台中市政府今天表示，中科已將計畫提交中市都市計畫委員會審議，將加速後續程序。

台中市都市發展局發布新聞稿表示，中科管理局於13日正式將「台中園區擴建二期都市計畫變更案」提交台中市都市計畫委員會審議，都委會與市府對這項擴建案表示樂觀及支持。

都發局指出，中部科學園區台中園區擴建二期案，是中科管理局配合先進製程半導體產業廠商進駐，選定台中園區西側的高爾夫球場及周邊土地作為擴建範圍。

對於中科二期擴建案，市府表示，有關產業投資台中，帶動全市經濟發展，竭誠歡迎並樂觀其成，希望任何產業進駐台中，都必須是在守護市民權益的前提下進行，才能構築市民、環境、產業和生態等共存共榮的大台中。

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台中市都委會也提出，請中科管理局針對二期擴建計畫，是否會影響台中市的民生用水、用電、交通、廢棄物處理等妥善研議處理。另擴建計畫可能涉及現有興農高爾夫球場員工就業權益、會員球證消費權益等議題，也要求提出完善的因應計畫。

都發局表示，市府將於中科管理局補充修正相關資料後，加速辦理後續都市計畫審議及呈送中央發布實施等各法定程序，並希望能早日完成這項攸關生活、生產、生態、就業繁榮的重大開發投資建設案。（編輯：李錫璋）1120329