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北捷寵物專車4/9啟航 獸醫訓練師柵欄全備齊

2023/3/31 15:38
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（中央社記者陳怡璇台北31日電）台北捷運表示，一日限定「寵物專車」4月9日啟航，車廂間均安裝寵物柵欄，並配有獸醫及寵物行為訓練師隨行，確保毛小孩安全，當天還有市集可逛。

台北捷運公司新聞稿表示，與台北市動保處響應國際寵物日，首度推出一日限定寵物專屬列車，開放報名當天18分鐘就額滿。

北捷表示，在考量分類、分區盡量減少干擾的前提下，犬貓將分乘不同車廂，而車廂間均安裝寵物柵欄，並配有獸醫及寵物行為訓練師隨行，確保毛小孩安全，各車廂也會配置1名清潔人員隨車維護環境整潔。

而車廂使用雙層空調濾網過濾車內空氣，活動結束後，專車將送回機廠進行全面消毒清潔並更換空調濾網，完成清潔後重返線上提供載客服務。

北捷指出，寵物專車最大的特色是列車啟動後，寵物全程佩戴胸背帶及牽引繩，可與飼主一起在車廂內自由探索，當天預計將有36組飼主與42隻中小型犬貓共同參與。

寵物專車第一節及最後一節車廂的無障礙停靠區將鋪上仿真草皮，上面各有一隻大型貓布偶及狗布偶，悠閒地坐在行李箱上；車門及車窗均貼有毛孩們穿著探險服裝走訪北市知名景點的圖案；專車上也有寵物行為訓練師開設的寵物小講堂，為大家講解寵物照護知識。

北捷指出，寵物專車會在當天上午10時28分從象山站發車，沿途不停靠直達圓山站，列車車頭及車側旅客資訊顯示器均會標示「寵物專車」字樣，歡迎民眾捕捉歷史性畫面，可提前至圓山站1月台卡位。

北捷說，4月8日及4月9日，圓山站外將舉辦寵物市集，網羅寵物好食、寵物飾品、寵物手作、寵物木刻及動保處設置的公益活動等將近50攤攤位，為寵物與飼主們打造好吃好玩又好逛的假日時光。（編輯：李錫璋）1120331

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北捷
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