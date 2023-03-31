六都施政百日好感度佳 黃偉哲感謝市民肯定

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（中央社記者楊思瑞台南31日電）銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心今天公布六都市長施政百日網路好感度調查。台南市在8個評比項目中拿下4個第1；台南市長黃偉哲在整體好感度則以2.54分居第2。

銘傳大學這項調查分經濟、警政、市容環境、交通、觀光、教育、醫療衛生、消防公安等8項。台南在交通（4.44）、教育（7.26）、醫療衛生（2.78）、消防公安（7.53）方面都是六都第1；經濟（4.09）、市容環境（4.43）、觀光（12.11）則是六都第2。

黃偉哲說，對所有調查都虛心接受、作為施政參考。針對市政好的表現，除感謝市民肯定以外，仍要繼續努力；調查指標若有進步空間，也會更加努力，希望能夠做得更好。

明年是台南進入世界貿易舞台400年紀念，包括台灣燈會等重大活動也會於明年登場，黃偉哲已要求市府團隊全力以赴，為下一個400年發展打造更堅實基礎。

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台南市政府新聞稿回應，市長任內推動多項重大建設，包括南科聯外道路西拉雅大道改善、移動式RO淨水設備確保產業用水、首創ChatGPT教學模組正向鼓勵師生學習結合科技、特色小小兵主題共融式公園等，從各面向落實照顧市民需求。

銘傳大學這項「六都市長八大施政百日調查」，六都市長包括高雄市長陳其邁（3.12）、台南市長黃偉哲（2.54）、台北市長蔣萬安（1.83）、台中市長盧秀燕（1.64）、桃園市長張善政（1.41）、新北市長侯友宜（0.69）。 （編輯：孫承武）1120331