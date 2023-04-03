苑裡社區大樓垃圾清運遭疑不公 連假後再開協調會

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣苑裡鎮公所近來接獲民眾反映，鎮內少數社區大樓由公所清潔隊協助清運子車垃圾，疑有差別待遇；公所表示，未來朝透過路線調整全盤檢討，預計連假過後召開第2次協調會。

苑裡鎮公所近來接獲民眾反映，少數社區設有子車，可集中堆放後再由公所清潔隊協助清運，其他社區住戶卻得自行「看準時間追垃圾車」，疑有不公。

苑裡鎮公所指出，公寓大廈垃圾屬於社區私領域的環境維護問題，依據公寓大廈管理條例、廢棄物清理法相關規定，社區大樓可由管理委員會自行委外廠商清運，並向鎮公所申請停止徵收「自來水用戶一般廢棄物清除處理費」；或是在公所清潔隊垃圾車行經時，由住戶自行將垃圾丟棄。

苑裡鎮公所機要祕書李易昆今天告訴中央社記者，鎮內現有4處大樓社區自備有夾具的垃圾子車，將集中堆放的垃圾由公所清潔隊協助清運，這4處社區現行垃圾收運模式是在民國109年以前就行之有年，當初可能是便民考量，真正原因已無從可考，未有相關文件資料留存。

公所表示，隨著環境發展，苑裡鎮內已有36棟社區大樓列冊，另外年底前有23棟社區大樓興建即將完工，若要全鎮的大樓垃圾清運都比照辦理，以公所清潔隊現有人車配置，恐需10多個小時才能清運完成，就行政量能而言實難達成。

公所指出，這種附夾具的垃圾車，設備已逐漸老舊，因環保署「垃圾不落地」政策，已被列為非補助項目，且一次性大量地將垃圾倒入清潔隊車輛，也難以落實查核「垃圾分類」，清潔隊基於公共利益與平等原則，必須通盤檢討。

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李易昆說，公所針對此事於3月31日召開第1次協調會，初步朝向以路線調整，並依各社區戶數調整垃圾車停留時間的方式進行全面檢討，以解決部分民眾錯過垃圾車收運時間的困擾，預計連假過後再召開第2次協調會，盤點各方意見進行溝通。

苑裡鎮民代表會主席洪晃琦告訴中央社記者，他建議公所「不可操之過急」，可透過地方自治條例的修改，讓鎮內所有集合式住宅社區垃圾清運有明確依循，但一定要有緩衝期，讓民眾慢慢適應、調整倒垃圾的時間，否則恐形成另一股民怨，對公所也不好。（編輯：李亨山）1120403