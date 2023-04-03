更多編輯台推薦新聞：
坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇
文化

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明天國道北返車潮湧現 留意15地雷路段
首頁 / 地方

苑裡社區大樓垃圾清運遭疑不公 連假後再開協調會

2023/4/3 21:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣苑裡鎮公所近來接獲民眾反映，鎮內少數社區大樓由公所清潔隊協助清運子車垃圾，疑有差別待遇；公所表示，未來朝透過路線調整全盤檢討，預計連假過後召開第2次協調會。

苑裡鎮公所近來接獲民眾反映，少數社區設有子車，可集中堆放後再由公所清潔隊協助清運，其他社區住戶卻得自行「看準時間追垃圾車」，疑有不公。

苑裡鎮公所指出，公寓大廈垃圾屬於社區私領域的環境維護問題，依據公寓大廈管理條例、廢棄物清理法相關規定，社區大樓可由管理委員會自行委外廠商清運，並向鎮公所申請停止徵收「自來水用戶一般廢棄物清除處理費」；或是在公所清潔隊垃圾車行經時，由住戶自行將垃圾丟棄。

苑裡鎮公所機要祕書李易昆今天告訴中央社記者，鎮內現有4處大樓社區自備有夾具的垃圾子車，將集中堆放的垃圾由公所清潔隊協助清運，這4處社區現行垃圾收運模式是在民國109年以前就行之有年，當初可能是便民考量，真正原因已無從可考，未有相關文件資料留存。

公所表示，隨著環境發展，苑裡鎮內已有36棟社區大樓列冊，另外年底前有23棟社區大樓興建即將完工，若要全鎮的大樓垃圾清運都比照辦理，以公所清潔隊現有人車配置，恐需10多個小時才能清運完成，就行政量能而言實難達成。

公所指出，這種附夾具的垃圾車，設備已逐漸老舊，因環保署「垃圾不落地」政策，已被列為非補助項目，且一次性大量地將垃圾倒入清潔隊車輛，也難以落實查核「垃圾分類」，清潔隊基於公共利益與平等原則，必須通盤檢討。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李易昆說，公所針對此事於3月31日召開第1次協調會，初步朝向以路線調整，並依各社區戶數調整垃圾車停留時間的方式進行全面檢討，以解決部分民眾錯過垃圾車收運時間的困擾，預計連假過後再召開第2次協調會，盤點各方意見進行溝通。

苑裡鎮民代表會主席洪晃琦告訴中央社記者，他建議公所「不可操之過急」，可透過地方自治條例的修改，讓鎮內所有集合式住宅社區垃圾清運有明確依循，但一定要有緩衝期，讓民眾慢慢適應、調整倒垃圾的時間，否則恐形成另一股民怨，對公所也不好。（編輯：李亨山）1120403

#李易昆
#苗栗縣苑裡鎮公所
#洪晃琦
李易昆
行政機關社造化 苑裡公所推團體工作坊凝聚向心力苑裡市場燒毀待重建 公所拆圍籬再現歷史空間
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族