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搶攻春節商機 中市府推十大伴手禮品牌標誌

2024/1/24 16:50（1/24 17:01 更新）
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搶攻春節伴手禮商機，台中市工商發展投資策進會24日推出「台中市十大伴手禮」品牌標誌，希望帶領得獎廠商新春開紅盤，插旗國際市場，擦亮台中市招牌。中央社記者郝雪卿攝 113年1月24日
搶攻春節伴手禮商機，台中市工商發展投資策進會24日推出「台中市十大伴手禮」品牌標誌，希望帶領得獎廠商新春開紅盤，插旗國際市場，擦亮台中市招牌。中央社記者郝雪卿攝 113年1月24日
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（中央社記者郝雪卿台中24日電）搶攻春節伴手禮商機，台中市工策會今天推出「台中市十大伴手禮」品牌標誌，並邀請書法名家周良敦揮毫，希望帶領這屆的得獎廠商新春開紅盤，插旗國際市場，擦亮台中市招牌。

由台中市工商發展投資策進會主辦的「台中市十大伴手禮票選活動」已邁入第15屆，今天工策會舉辦揭牌儀式，由書法名家周良敦揮毫，做為品牌標誌，今年得獎廠商齊聚，期許共同擦亮台中伴手禮金字招牌。

工策會總幹事黃于珊致詞指出，得獎伴手禮是城市品牌的重要指標，推出品牌標誌，希望帶領得獎廠商新春開紅盤、插旗國際市場。農曆春節將屆，歡迎大家參考十大伴手禮名單，不論是年菜禮盒、養生補品、糕餅甜點、咖啡或茶，各種產品應有盡有。

連鎖品牌85度C今年推出11款禮盒，包括經典堅果塔、布列塔尼派、焦糖奶油夾心餅，和走春必備的旺來鳳梨酥和鳳凰酥等，民眾除了全台門市預購，指定款禮盒享85折，還能透過APP線上購買，轉贈親友跨店領取更便利。

榮獲第15屆台中市十大伴手禮「金口碑獎」的連鎖品牌歐客佬咖啡，由於是農場直營，咖啡品項多達上百款，即日起至2月26日止，推出指定禮盒任選3盒享95折、10盒享88折，同時提供企業客製服務，滿足商務送禮的預算需求之外，還有多款應景年節禮品供選擇。

台中福華大飯店推出多款常溫伴手禮，包括鮑魚佛跳牆禮盒、雪蛤燕窩禮盒、好運雙饗禮盒、福氣滿盈禮盒、繽紛香榭禮盒等，除夕到大年初四入住台中福華，即贈售價上千元的「龍年躍進禮盒」。（編輯：謝雅竹）1130124

搶攻春節商機，連鎖咖啡品牌推出多款伴手禮，包括鳳梨酥和鳳凰酥等，除了可在全台門市預購，也可透過APP線上下訂，轉贈親友跨店領取更便利。（業者提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年1月24日
搶攻春節商機，連鎖咖啡品牌推出多款伴手禮，包括鳳梨酥和鳳凰酥等，除了可在全台門市預購，也可透過APP線上下訂，轉贈親友跨店領取更便利。（業者提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年1月24日
#台中市
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