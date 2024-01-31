高市邀心智障礙者任品管員 共編需求評估易讀指引

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（中央社記者張已亷高雄31日電）高雄市社會局攜手財團法人心路社會福利基金會，及培訓心智障礙者擔任品管員，共編「畢業了，我可以去的地方」身心障礙者需求評估指引易讀版，提供高中職畢業的心智障礙者使用。

高雄市社會局今天發布新聞稿指出，「易讀」是將艱澀難懂的資訊或文字，轉換成容易閱讀、易於理解的內容，使用者包括心智障礙者及文字閱讀困難者等。

社會局表示，此次與心路基金會共編「畢業了，我可以去的地方」身心障礙者需求評估指引手冊，並培訓15名心智障礙者擔任手冊資訊轉譯品管員一同編製，另外，受訓者未來將協助公部門落實資訊參與及轉譯易讀資訊。

智能障礙中度的小綸（化名）首次參加品管員培訓，他說，平時有些字看不懂，也聽不太懂別人在說什麼，但透過這本易讀易懂手冊，能知道畢業後可以得到什麼幫忙、可以去什麼地方，可以勇敢表達想法。

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社會局指出，手冊安排不同障礙及識字程度，提供高中職畢業的心智障礙者使用，讓他們理解現有資源並判斷是否需要，不需再依賴家屬代為轉述，並提供就讀高雄市特殊學校即將畢業的智能障礙者試用，收集他們的反饋，逐步修訂手冊。

若民眾需要「畢業了，我可以去的地方－高雄市身心障礙者需求評估指引手冊（易讀版）」，可至高雄市政府社會局網站福利專區／身心障礙福利頁面下載。（編輯：謝雅竹）1130131