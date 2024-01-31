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高市邀心智障礙者任品管員 共編需求評估易讀指引

2024/1/31 17:00（1/31 17:11 更新）
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高雄市社會局攜手財團法人心路社會福利基金會共編身心障礙者需求評估指引手冊「畢業了，我可以去的地方」易讀版，並培訓15名心智障礙者擔任手冊資訊轉譯品管員，可提供高中職畢業的心智障礙者使用。（高雄市社會局提供）中央社記者張已亷傳真 113年1月31日
高雄市社會局攜手財團法人心路社會福利基金會共編身心障礙者需求評估指引手冊「畢業了，我可以去的地方」易讀版，並培訓15名心智障礙者擔任手冊資訊轉譯品管員，可提供高中職畢業的心智障礙者使用。（高雄市社會局提供）中央社記者張已亷傳真 113年1月31日
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（中央社記者張已亷高雄31日電）高雄市社會局攜手財團法人心路社會福利基金會，及培訓心智障礙者擔任品管員，共編「畢業了，我可以去的地方」身心障礙者需求評估指引易讀版，提供高中職畢業的心智障礙者使用。

高雄市社會局今天發布新聞稿指出，「易讀」是將艱澀難懂的資訊或文字，轉換成容易閱讀、易於理解的內容，使用者包括心智障礙者及文字閱讀困難者等。

社會局表示，此次與心路基金會共編「畢業了，我可以去的地方」身心障礙者需求評估指引手冊，並培訓15名心智障礙者擔任手冊資訊轉譯品管員一同編製，另外，受訓者未來將協助公部門落實資訊參與及轉譯易讀資訊。

智能障礙中度的小綸（化名）首次參加品管員培訓，他說，平時有些字看不懂，也聽不太懂別人在說什麼，但透過這本易讀易懂手冊，能知道畢業後可以得到什麼幫忙、可以去什麼地方，可以勇敢表達想法。

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社會局指出，手冊安排不同障礙及識字程度，提供高中職畢業的心智障礙者使用，讓他們理解現有資源並判斷是否需要，不需再依賴家屬代為轉述，並提供就讀高雄市特殊學校即將畢業的智能障礙者試用，收集他們的反饋，逐步修訂手冊。

若民眾需要「畢業了，我可以去的地方－高雄市身心障礙者需求評估指引手冊（易讀版）」，可至高雄市政府社會局網站福利專區／身心障礙福利頁面下載。（編輯：謝雅竹）1130131

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