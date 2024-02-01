台東白牌車私攬客 賺100元遭重罰10萬再吊照

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東市自小客車私自攬客搭載，在市區車資100元。昨天台東監理站接獲檢舉取締1名駕駛，重罰10萬元，並吊扣駕照4個月，台東監理站表示，如此重罰是要遏止違法攬客歪風。

公路局台東監理站今天發布新聞稿表示，監理站稽查人員昨日偕同台東縣警察局交通隊，於市區針對民眾檢舉疑似白牌車輛（私自攬客收費的自小客車）予以攔檢，發現1輛小客車載客1人，駕駛雖辯稱為乘客租車，只是未攜帶出租單，但乘客坦承由台東市區搭車至台東市某飯店，且付費車資新台幣100元。

台東監理站依規定處罰駕駛10萬元罰鍰，吊扣駕照4個月，及違規營業車輛吊扣牌照4個月。

台東監理站長洪美芳表示，為確保民眾搭車安全及合法計程車駕駛經營權益，監理站持續不定期不定點，在火車站、風景區稽查，如接獲民眾舉報白牌車違規營業情事，也會辦理專案稽查取締。

洪美芳表示，只要白牌車一經取締，依據公路法77條第2項規定：「未經申請核准，而經營汽車運輸業，得依情節輕重，處罰新台幣10萬以上2500萬元以下罰鍰，並勒令其歇業，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照，並得吊扣4個月至1年，或吊銷之，非滿2年不得再請領或考領。」

洪美芳表示，如此重罰不外乎是希望遏止白牌違法攬客歪風，並保障合法業者權益及民眾行的安全。

洪美芳提醒，白牌車暗藏乘車風險，不僅違法且沒有投保乘客保險，呼籲民眾應多利用大眾運輸工具或使用合法車輛，勿因貪圖一時方便搭乘，若發生爭議恐投訴無門，得不償失。（編輯：謝雅竹）1130201