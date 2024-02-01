彩虹爺爺黃永阜溫馨告別式 中市府感念頒褒揚狀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中1日電）一手打造台中市彩虹眷村的彩虹爺爺黃永阜，以101歲辭世，家屬今天為他舉辦告別式，中市府頒發褒揚狀；黃永阜義女表示，彩虹爺爺雖已不在，但精神會跟彩虹眷村永存。

黃永阜獨力彩繪彩虹眷村，成為國內外知名景點，1月23日下午被發現失去生命跡象送醫不治，享嵩壽101歲，台中市長盧秀燕日前接受媒體聯訪時表示，去年才幫黃永阜過百歲生日，還約定110歲再幫他過1次生日，對他的辭世很不捨。

家屬今天為黃永阜舉辦告別式，以他站在彩虹眷村前笑容燦爛的照片作為遺照，會場以粉紅色為主色調，過程肅穆溫馨，台中市副市長黃國榮代表中市府到場頒發褒揚狀，黃永阜的義女也到場。

黃永阜的義女會中回憶表示，爺爺因擔心油漆顏料乾燥需要時間，常清晨便開始作畫，避免遊客入園時受到影響，爺爺最喜歡紅色，因此彩虹眷村以紅色為基底，再加上其他畫作，讓整體看起來色彩繽紛。

她也表示，大家若想念爺爺，可以多到彩虹眷村看看他的作品，雖然爺爺已經不在了，但彩虹爺爺精神會跟彩虹眷村永存。

台中市政府今天透過文字稿表示，褒揚狀是依照「台中市褒揚狀頒贈作業要點」辦理，彩虹爺爺黃永阜為台中市在地藝術與觀光貢獻良多，市府為感念彩虹爺爺一生的藝術奉獻，特頒贈褒揚狀以表哀榮，市府也在彩虹眷村設立紀念專區，讓到訪遊客得以悼念爺爺留給大家的美好回憶。

黃永阜1924年出生於廣東台山，早年曾參加過古寧頭與823砲戰，隨國軍輾轉來台，2007年因市地重劃，得知鄰近眷村及周邊房舍面臨拆遷，即以油漆作畫住家與鄰近牆面，繽紛童趣畫風引起社會關注，房舍也被保留下來。

彩虹眷村也曾入選國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet）「世界的秘密奇跡」最值得探訪景點，每年吸引大量國內外遊客到訪；黃永阜也獲頒為台中市榮譽市民，但近年來彩虹眷村則因經營權、版權爭議而發生民刑事訴訟，仍待解決。（編輯：陳仁華）1130201