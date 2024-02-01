成功嶺探視首批1年制役男 盧秀燕關心適應情形

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（中央社記者蘇木春台中1日電）首批94年次1年制義務役男今年1月25日展開軍旅生涯，台中市70人入伍，市長盧秀燕昨天前往探視、致贈春節加菜金，關心役男們身體健康與適應情形，感謝他們對國家的付出。

台中市政府今天發布新聞稿表示，盧秀燕昨天在台中市民政局長吳世瑋、台中市軍人服務站長魏治民等人陪同下，前往成功嶺營區陸軍步兵302旅，慰勞陸軍第2226梯次市籍役男。

台中市首批共有70名役男，前往成功嶺接受為期8週的入伍訓練，到場後盧秀燕向在場役男們發送小紅包，並關心身體健康與適應情形。

盧秀燕表示，當兵是人生重要階段，除了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情管制期間外，她都會到成功嶺探視役男，這次探視94年次第一批1年制義務役男，她以這些國軍英雄們為榮。

她說，期盼役男們當完兵能為人生帶來更成熟的歷練，成為保家衛國的戰士，也歡迎役男們服役期間若有問題，可以向市府反應。她並祝福役男們服役期間、人生每個階段都能順利。

吳世瑋提醒役男們，服役期間如遇有任何問題，除向上級反映外，也可與民政局或區公所聯繫，會提供必要協助，維護役男權益。（編輯：陳清芳）1130201