彩虹爺爺辭世 盧秀燕不捨原約定陪過110歲生日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中24日電）一手打造台中市彩虹眷村的彩虹爺爺黃永阜昨天以101歲辭世，台中市長盧秀燕今天表示，去年才幫黃永阜過百歲生日，還約定110歲再幫他過一次生日，對他的辭世很不捨。

黃永阜獨力彩繪彩虹眷村，成為國內外知名景點，昨天下午被發現失去生命跡象送醫不治，享嵩壽101歲，盧秀燕今天出席市府新春揮毫活動，接受媒體聯訪時表示，對黃永阜辭世非常不捨與難過。

盧秀燕表示，去年她還特別去幫彩虹爺爺過100歲生日，當時彩虹爺爺依然耳聰目明、行動方便，因為彩虹爺爺年輕時學過武術，也很注重養生，所以身體很健朗，彩虹爺爺還和她約定110歲時要再幫過一次生日，她也相當期待再次慶生。

盧秀燕認為，這兩天氣溫比較冷，據彩虹爺爺家人描述，爺爺昨天上午狀況還好，中午還吃了午飯，但下午時忽然心臟停止，不幸過世。她一方面覺得相當不捨和想念，但一方面彩虹爺爺是沒有任何病痛離世，福壽全歸，她也覺得略感安慰。

盧秀燕也對彩虹爺爺表達謝意說，彩虹爺爺以藝術創作讓台中被看見，幫忙設計及推廣彩虹眷村，讓彩虹眷村變成不只全台、也是全球必去及必打卡的國際知名景點，讓台中市在國際上發光發熱，所以大家都相當感謝彩虹爺爺，也相當不捨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市民政局長吳世瑋指出，彩虹爺爺目前已安置於殯儀館，預計2月1日出殯，火化後將安厝於彰化忠烈祠，安置期間相關殯葬設施費用，包含禮廳、遺體冷藏、化妝室、靈位及清潔費等喪葬費用，市府均予以減免，望家屬保重節哀。

台中市文化局表示，彩虹眷村屬於台中市政府財產，目前由文化局管理，彩虹爺爺黃永阜辭世後，文化局將於彩虹村設置紀念專區，提供民眾憑弔。至於彩虹爺爺與彩虹文創之間的智慧財產權官司，目前正進行中，但市府仍會持續開放彩虹眷村，歡迎市民前往參觀。（編輯：謝雅竹）1130124