迎龍年 中市府推「福運昌龍」春聯、10元小紅包

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）迎接龍年到來，台中市長盧秀燕今天表示，今年推出以「福運昌龍」為主題作為家戶春聯，祝福市民都能福運昌隆，還有10元紅包福袋，將於2月10日及11日連跑6宮廟發送。

台中市政府今天舉辦「台中市政府113年迎新揮毫贈春聯」活動，邀請152名書法名家現場免費揮毫贈春聯，還有賀聯、紅包袋可索取。

盧秀燕表示，12生肖中「龍」是最受大家喜愛的生肖，所以今年市府特推出2款龍年傳統賀聯，其中「福運昌龍」是出自書畫名家程代勒之手，將由各區公所發給各家戶運用。另外推出限量隱藏款「龍賺大錢」，則由市府參事葉國居書寫。

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盧秀燕指出，受到喜愛的創意春聯、紅包袋和10元紅包福袋，都以龍造型的主視覺設計。2款傳統賀聯、創意春聯及紅包袋，即日起民眾可在市府台灣大道及陽明市政大樓兩地聯合服務中心索取，數量有限，送完為止。

至於10元紅包福袋如何領取，台中市民政局表示，盧秀燕將於大年初一及大年初二安排6場發紅包行程，2月10日上午8時起將前往北屯松竹寺、西區上公舘福德宮、烏日永興宮發送小紅包；11日上午8時起則至大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、潭子得天宮發送，歡迎市民到宮廟走春，領紅包討吉利。（編輯：謝雅竹）1130124