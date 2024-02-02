中市外埔區首座公托開幕 全市第41處

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市外埔區首座公托「公設民營外埔馬鳴托嬰中心」今天開幕，市長盧秀燕表示，上任前台中只有5處公托，這是全市第41處公托落成，5年來已增8倍，目標是達60處。

公設民營外埔馬鳴托嬰中心今天開幕，盧秀燕在會中致詞指出，身為六都唯一女性市長，她了解育兒過程中，政府須扮演重要的支持角色，她上任前台中僅有5處公托，經力推「公托公幼親子館倍增計畫」，5年來已「8倍增」，市府不會因此滿足，會持續努力推動，目標是達60處。

盧秀燕表示，台中市今年托育補助再調高，公共托育的補助從每月5500元提升至7000元，等於送公托的家長每月實際只需負擔1500元，便可享有優於全國師生比1：5，1名托育人員照顧4名幼兒的專業優質服務，並以通過國家標準的環境設施為幼兒安全把關。

台中市社會局說明，坐擁田園風光的「外埔馬鳴托嬰中心」採日間托育，由專業托育人員照顧16名0歲至2歲幼兒，收托時間為週一至週五上午8時到下午6時；中心將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0歲到2歲嬰幼兒，父母或監護人一方設籍台中市，且符合收托資格者均可報名登記。

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此外，對於台中市區域立委江啟臣當選立法院副院長，盧秀燕接受媒體聯訪時表示，不論選舉結果如何，立法院副院長都是台中人，前副院長蔡其昌過去對台中貢獻很大，接下來接棒的江啟臣也是台中人。

盧秀燕認為，江啟臣是非常有經驗的立委，相信他會非常照顧台中，只要是能關心台中並替地方發聲、為地方爭取預算的人選都很好，因此不管是過去的蔡其昌或現在的江啟臣，她都表示感謝，也恭喜江啟臣。（編輯：黃世雅）1130202