更多編輯台推薦新聞：
圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多
政治

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾
運動

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
國際

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

春節換新鈔1日開跑 哪裡可換？能換多少？重點這邊看
產經

春節換新鈔1日開跑 哪裡可換？能換多少？重點這邊看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
路透：日本欲向川普釋訊息 盼勿與中國達成協議
首頁 / 地方

中市府春節連假服務不打烊 官網開設服務專區

2024/2/2 15:45（2/2 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農曆春節連假即將到來，台中市數位治理局2日起在中市府官網開設「春節連假服務專區」，整合市府及中央相關春節措施、服務資訊、高速公路即時路況等，方便民眾查詢掌握。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月2日
農曆春節連假即將到來，台中市數位治理局2日起在中市府官網開設「春節連假服務專區」，整合市府及中央相關春節措施、服務資訊、高速公路即時路況等，方便民眾查詢掌握。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中2日電）農曆春節連假將到來，台中市數位治理局今天起，在台中市政府官網開設「春節連假服務專區」，整合市府及中央相關春節措施及服務資訊，方便民眾一手掌握連假各項資訊。

數位治理局長林谷隆表示，春節是國人最重視的節日，在放假期間仍有許多市府人員在崗位上服務，數位局集合相關服務資訊在網路上，為民眾查詢提供便捷服務。

數位局說明，台中市政府在春節期間提供多項不打烊服務與旅遊活動，因此數位局彙整相關資訊，建置「春節連假服務專區」，內容包括交通、活動、服務、旅遊、宣導及公告、1999一碼通等單元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

數位局指出，服務專區提供年貨採購、假期出遊、觀光走春、走春市集及垃圾清運時間資訊，還有交通路況、國道交通疏導措施、高速公路即時路況等提供民眾一站式查詢。

林谷隆建議，民眾可以透過市府「春節連假服務專區」或安裝「台中通」APP進入「春節連假服務專區」查詢各項服務資訊，除了輕鬆歡度農曆春節假期之外，後續「台中龍賀」中台灣元宵燈會與東勢新丁粄節也希望市民同歡共度美好時光。（編輯：黃世雅）1130202

#林谷隆
#台中市政府
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.202