中市府官網設春節服務專區 整合機關措施資訊

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）農曆春節連假到來，台中市政府數位發展局今天公布，在市府官網建置「春節連假服務專區」，整合市府各機關春節措施與服務資訊，方便市民快速查詢假期所需的資訊。

台中數位發展局指出，專區設有「交通」、「活動」、「服務」、「旅遊」、「宣導與公告」5大主題，讓民眾輕鬆查詢所有春節重大資訊，歡喜過好年。

數位發展局長林谷隆指出，今年春節為期9天，市府各項便民服務不打烊，數位局彙整各機關春節資訊，推出「春節連假服務專區」，提供民眾全面性的假期資訊，包括春節出遊、走春活動、公告資訊及垃圾清運時間等，方便市民掌握重要資訊，享受便捷服務體驗。

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為提升服務效能，林谷隆說，「春節連假服務專區」放置市府各局處多元宣導圖卡，涵蓋國道交通疏導暨高乘載管制措施、垃圾收運服務方式等實用資訊，提供各項文化觀光活動介紹，如年貨大街及春節特色市集等豐富內容。同時，市府「1999一碼通」服務亦於春節期間24小時不中斷，隨時受理市民需求，讓民眾安心度過春節假期。

數位局指出，「春節連假服務專區」即日起上線，民眾可透過市府官網首頁或下載「台中通」APP查詢，隨時掌握最新服務資訊，讓春節連假過得開心又安心。（編輯：郭諭儒）1140123