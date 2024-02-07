桃園中壢石頭里長王子林罷免案成立 公開信稱不再忍讓

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（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市選委會公告，中壢區石頭里里長王子林罷免案宣告成立。王子林今天發表公開信表示，任職以來完成141件里民服務，事務費也分文未取，里長一職不能私相授受，將不再忍讓。

根據桃園市選舉委員會公告，領銜提出此罷免案的是石頭里鄰長劉俐伶。據了解，王子林是心臟科醫師，地方人士認為王子林當選以來鮮少在地方露面，且與多數現任鄰長不合、與里民有法律糾紛等，因而產生這次罷免里長的提案。

王子林今天發表公開信表示，他近1年以來已完成141件的里民服務，里長的事務費分文未取、都還在郵局戶頭，除了自費聘請里辦公室主任讓運作更有效率，他也自掏腰包來彌補里費用的不足。

王子林說，他任職里長至今，維護運作里內事務、回應里民各項需求，也多次舉辦衛教活動、參與里內活動；任職至今已向相關單位通報及完成里內陳情數等共141件，相較於非他的任期通報的33件，有顯著成長。

王子林也說，里長是民主社會最微小的起點，守護里民權益及謹守法紀之事，是他絕不能退讓的底線，里長一職絕不能私相授受。他不會再忍讓，會堅持這段能夠繼續為里民服務的時光與機會。（編輯：李錫璋）1130207