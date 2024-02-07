更多編輯台推薦新聞：
大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解
生活

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看
生活

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

桃園中壢石頭里長王子林罷免案成立 公開信稱不再忍讓

2024/2/7 13:25（2/7 13:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市選舉委員會公告，中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案宣告成立。（圖取自中選會網頁eebulletin.cec.gov.tw）
桃園市選舉委員會公告，中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案宣告成立。（圖取自中選會網頁eebulletin.cec.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市選委會公告，中壢區石頭里里長王子林罷免案宣告成立。王子林今天發表公開信表示，任職以來完成141件里民服務，事務費也分文未取，里長一職不能私相授受，將不再忍讓。

根據桃園市選舉委員會公告，領銜提出此罷免案的是石頭里鄰長劉俐伶。據了解，王子林是心臟科醫師，地方人士認為王子林當選以來鮮少在地方露面，且與多數現任鄰長不合、與里民有法律糾紛等，因而產生這次罷免里長的提案。

王子林今天發表公開信表示，他近1年以來已完成141件的里民服務，里長的事務費分文未取、都還在郵局戶頭，除了自費聘請里辦公室主任讓運作更有效率，他也自掏腰包來彌補里費用的不足。

王子林說，他任職里長至今，維護運作里內事務、回應里民各項需求，也多次舉辦衛教活動、參與里內活動；任職至今已向相關單位通報及完成里內陳情數等共141件，相較於非他的任期通報的33件，有顯著成長。

王子林也說，里長是民主社會最微小的起點，守護里民權益及謹守法紀之事，是他絕不能退讓的底線，里長一職絕不能私相授受。他不會再忍讓，會堅持這段能夠繼續為里民服務的時光與機會。（編輯：李錫璋）1130207

#中壢區
#桃園市
#劉俐伶
延伸閱讀
罷侯團體發動快閃罷免連署 侯友宜：加倍推動市政父親幫買票被判當選無效 花蓮議員林源富二審逆轉屏東縣議員潘連周涉賄 二審逆轉判當選無效定讞新任立委2/1就職 3地方首長2議員職缺須補選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.227