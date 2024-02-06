桃園中壢石頭里長罷免案成立 里長王子林錯愕

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（中央社記者葉臻桃園6日電）桃園市選舉委員會公告，中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案宣告成立。據了解，罷免案是因地方不滿王子林顯少露面服務地方；王子林則表示錯愕，將對不實黑函提起訴訟。

桃園市選委會昨天發布公告指出，桃園市中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案宣告成立，依公職人員選舉罷免法規定，里長罷免案的成立，應有原選舉區選舉人總數10%以上之選舉人連署。

選委會指出，石頭里第3屆里長選舉選舉人總數1496人，罷免案連署人數應達150人；該案連署人數計660人，依法刪除人數42人，符合規定人數618人，已達上開法定連署人數，依法宣告罷免案成立。

公告指出，領銜提出此罷免案的為石頭里鄰長劉俐伶。據了解，王子林是心臟科醫師，地方人士認為他當選以來鮮少在地方露面，且與多數現任鄰長不合、與里民有法律糾紛等，因而產生這次罷免里長的提案。

王子林則以書面聲明表示，對於罷免案成立感到錯愕，他雖非專職里長，但除他服務外，家人也都共同投入里政服務。

王子林表示，原先仍聘任前里長劉柏成擔任辦公室主任協助服務，但劉柏成去年2月逼迫他辭職不成後離開，另有相關偽造文書案件已經由他提出告訴、經受理偵查當中。

王子林說，他當選後自任期開始至辦公室主任離職前，完成里內通報、陳情之里政事務44件，更在去年7月至年底完成97件里政陳情事務處理，相較他上任前的民國111年僅33件，顯有巨幅成長。

王子林也說，罷免領銜人是先前遭褫奪公權的前里長提名鄰長及樁腳，且在合法罷免程序外寄發數量龐大黑函，並於網路平台散佈誹謗他的言論，他將提起訴訟。

選委會補充，將於3月30日舉行投票，有關規定比照「公職人員選舉罷免法」，需於選前5天才屬法定宣傳日，提醒里民朋友注意。（編輯：方沛清）1130206