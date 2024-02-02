更多編輯台推薦新聞：
圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多
政治

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾
運動

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
國際

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

春節換新鈔1日開跑 哪裡可換？能換多少？重點這邊看
產經

春節換新鈔1日開跑 哪裡可換？能換多少？重點這邊看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

父親幫買票被判當選無效 花蓮議員林源富二審逆轉

2024/2/2 14:03（2/2 14:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
無黨籍花蓮縣議員林源富（圖）。中央社記者張祈攝 113年2月2日
無黨籍花蓮縣議員林源富（圖）。中央社記者張祈攝 113年2月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣2日電）無黨籍花蓮縣議員林源富競選連任，父親林茂江為幫兒子選上，交付友人現金疑涉賄選，林源富一審判決當選無效，二審法官認定，林父個人行為與林源富無關，逆轉改判當選有效。

林源富2022年競選連任期間，林茂江為讓兒子順利當選，交付新台幣1萬元給邱姓友人買補品，請他多幫忙；林父及邱姓友人被檢方依違反選罷法起訴。

林源富當選後，檢方提起當選無效之訴。林茂江羈押中認罪，稱因選情告急，基於疼子的心情，才拿私房錢私下拜託邱姓友人，兒子完全不知情。一審判決，林源富當選無效，林源富提出上訴。

林茂江起訴後改口，稱看到邱姓友人身體狀況不好，給他1萬元買補品，沒有提到幫兒子助選，是邱自行隨機發錢給選民。二審日前宣判，原判決廢棄，林源富當選有效。

花蓮高分院庭長林信旭今天說明判決理由，法官經過取捨證據，採信林父說詞，且林父平時務農，不是競選團隊成員，依證據也無法證明林源富可預見林父疑似賄選行為。因此改判當選有效。

林茂江與邱姓友人涉嫌違反選罷法案件，目前仍在花蓮地方法院審理中。（編輯：黃世雅）1130202

延伸閱讀
屏東縣議員潘連周涉賄 二審逆轉判當選無效定讞雲林麥寮鄉長蔡長昆涉賄 二審逆轉當選無效定讞玉里鎮長龔文俊送豬肉涉賄 二審逆轉判當選有效南投埔里鎮代會副主席當選無效確定 廖永文遞補
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.202