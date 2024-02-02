父親幫買票被判當選無效 花蓮議員林源富二審逆轉

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）無黨籍花蓮縣議員林源富競選連任，父親林茂江為幫兒子選上，交付友人現金疑涉賄選，林源富一審判決當選無效，二審法官認定，林父個人行為與林源富無關，逆轉改判當選有效。

林源富2022年競選連任期間，林茂江為讓兒子順利當選，交付新台幣1萬元給邱姓友人買補品，請他多幫忙；林父及邱姓友人被檢方依違反選罷法起訴。

林源富當選後，檢方提起當選無效之訴。林茂江羈押中認罪，稱因選情告急，基於疼子的心情，才拿私房錢私下拜託邱姓友人，兒子完全不知情。一審判決，林源富當選無效，林源富提出上訴。

林茂江起訴後改口，稱看到邱姓友人身體狀況不好，給他1萬元買補品，沒有提到幫兒子助選，是邱自行隨機發錢給選民。二審日前宣判，原判決廢棄，林源富當選有效。

花蓮高分院庭長林信旭今天說明判決理由，法官經過取捨證據，採信林父說詞，且林父平時務農，不是競選團隊成員，依證據也無法證明林源富可預見林父疑似賄選行為。因此改判當選有效。

林茂江與邱姓友人涉嫌違反選罷法案件，目前仍在花蓮地方法院審理中。（編輯：黃世雅）1130202