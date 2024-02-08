春節三峽紫微天后宮添好運 求發財金有訣竅

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）利用春節和家人團聚之際，廟宇參香不但祈求新年工作順利平安，還可向財神爺許願眷顧；中和南山福德宮、三峽紫微天后宮，都是參香、求發財金、摸大元寶兼步道踏青的好選擇。

中和區烘爐地又稱南勢角山，標高302公尺，知名的南山福德宮是因廟的後方及左右兩側，各突出一塊山頭好像烘爐。

南山福德宮開闊的視野風光秀麗，可俯視台北盆地，大漢溪、新店溪，遠眺觀音山、大屯火山群及淡水出海口，好天氣還能看到台北101。這裡也是大台北盆地賞夜景的知名勝地，黃小姐說，今年跨年就是在烘爐地欣賞煙火。

烘爐地正殿供奉福德正神、註生娘娘及山神星君，財神殿奉祀五路財神、文昌帝君及月老星君。這裡更是北台灣求財最旺的土地公廟，2公尺高的神像，手裡的大元寶被信徒摸得閃閃發亮，大家都希望沾沾福氣，保庇一整年財運大發。

傳說這裡的土地公特別靈驗，許多人慕名來參拜，也吸引許多登山健行者一遊，走訪不遠的柴埕步道，或到福德宮後方的登山步道，適合春節出遊踏青。

三峽區紫微南路的紫微天后宮「北三媽」，是雲林虎尾天后宮的天上聖母三媽分靈；民眾湯小姐表示，登山後，很喜歡寧靜的感覺，遠離塵囂彷彿世外桃源，別有一番風味。

因為信眾多，不少政治人物競選時，都會到紫微天后宮參香。廟前停車場空曠清幽，沿山徑蜿蜒而上，是自行車友很棒的騎乘景點，廟前高聳的樓梯，也是拍照打卡的絕佳位置。

紫微天后宮表示，2024新春活動民眾求發財金添好運，以限量「美金錢母」吸金，小錢咬大錢，讓財源滾滾賺大錢。使用新台幣更換美金錢母。隨身攜帶「錢母」，除招財也有保平安的效果，如同平安符。但如果之先前有借款，必須先償還後才可再借款。

廟方說，2月10日（初一）至12日（初三），上午9時至下午4時，至天后宮武財神神龕，向工作人員報名，取得擲筊資格，由工作人員監杯，獲得「聖筊一杯」後，就可領取甲辰年發財金一份。

另外，新北市擁有超過11區賞櫻勝地，不論在市區或山區，都能欣賞到不同種類的櫻花，包括桃紅山櫻花、淡粉吉野櫻、富士櫻、昭和櫻與河津櫻，市政府2月5日至18日推出「2024花見櫻花季」。

若不想在市區的板橋慈惠宮、接雲寺參香，位於淡水區的無極天元宮，是北台灣知名賞櫻景點之一，園內三色櫻盛開，可安排一趟淡水春日賞櫻行程，為開春求得好彩頭，甚至賞夜櫻光雕，別有一番新春風景。（編輯：林恕暉）1130208

新北市中和區烘爐地南山福德宮，廟後及左右兩側突出山頭有如烘爐而得名，開闊的視野風光秀麗，可俯視台北盆地，北台灣最高的土地公神像更是地標。中央社記者黃旭昇新北攝 113年2月8日

新北市三峽區紫微南路的紫微天后宮（圖），2024新春活動提供民眾求發財金添好運，以限量「美金錢母」吸金，小錢咬大錢，讓財源滾滾，隨身攜帶「錢母」也有保平安效果。中央社記者黃旭昇新北攝 113年2月8日

新北淡水區無極天元宮是北台灣知名賞櫻景點之一，園內三色櫻盛開，適合春日賞櫻行程，甚至賞夜櫻光雕，別有風味。中央社記者黃旭昇新北攝 113年2月8日