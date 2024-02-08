除夕台東溫度估降至14度 專家籲農作物防寒

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）農業部台東區農業改良場根據中央氣象局提供資料，除夕至年初二（9至11日）台東地區溫度恐降至攝氏14度，整日偏冷、零星降雨，呼籲農友務必做好農作物防寒措施。

台東區農業改良場今天公告表示，為減輕低溫傷害，提供台東縣重要經濟作物防寒措施供農友參考，以減少農業損失。

在水稻方面，台東育苗場陸續進行育苗作業，若有秧苗已擺放至綠化場，應覆蓋不織布或塑膠布，避免寒風吹襲；待氣溫回升後再掀開，清除塑膠布上的積水避免接觸秧苗造成凍傷，並需注意秧苗立枯病發生。已插秧的田區應加高灌溉深度，以不淹沒秧苗尖端為原則。

番荔枝（大目釋迦）成熟果實應儘速採收，正值大果期與採收期之果實，應注意裂果發生，尤其預計3週內要採收的果實，如遇溫度低於15度時，便可能造成鱗溝處細胞受傷而引發裂果。為避免災損，鱗溝微開之果實應提早採收；另田間已套紙袋者，在低溫來臨前加套塑膠袋；或是在果園之迎風面架設高度1.8公尺以上遮風網，保護範圍約下風處13公尺，依序再架設，以降低冷風的影響，減少裂果。

其他果樹如香蕉、鳳梨、木瓜、柑橘等作物尤需留意，冷氣團過境時，可增施鉀肥（如腐植酸鉀），以增加作物耐寒力。

台東區農業改良場表示，台東主要的經濟作物之一荖葉，相當怕低溫，應加強巡視田間周圍黑網，避免強風灌入園區，迎風面架設遮風網，減少寒風侵襲，並於寒風來襲隔日清晨，稍微噴水但勿過於潮濕，降低寒害發生。（編輯：黃世雅）1130208