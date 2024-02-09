春遊新竹市 櫻花、動物與玻璃工藝一次看

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）佔地約18公頃的新竹公園栽種800餘株櫻花，每年2月陸續綻放，園內還有新竹動物園、新竹玻璃工藝博物館等景點，過年期間均有開放，是新竹市的走春好去處。

新竹公園興建於西元1916年，佔地面積約18公頃，涵蓋新竹動物園、玻璃工藝博物館等多處知名景點，地理位置距離新竹火車站不遠。新竹公園於2018年改造完工後，成為不少親子假日休閒的好去處。

據新竹市政府新聞資料，新竹公園內栽種約30個品種、800餘株櫻花，每年2月櫻花陸續綻放，加上距離火車站只需步行10分鐘，過年期間若遇櫻花盛開，民眾不妨帶家人一同前往野餐，享受「偽出國」的賞櫻樂趣。

有80多年歷史的新竹市立動物園是目前台灣原址現存最老動物園，新竹市政府斥資新台幣3億元再生，以「公園裡的動物園」及「對動物友善的動物園」為出發，2019年底重新開園，今年春節連假，除了除夕休園外，初一至初五皆正常開園。

玻璃工藝博物館過年期間除了除夕休館1天，初一至初五開放參觀，館內正舉辦主題展「玻璃幾分熟-當代國際藝術展」，邀請12名台灣及11名日本玻璃藝術家共同展出作品，展期至3月10日止。（編輯：林恕暉）1130209

位在新竹公園內的玻璃工藝博物館，春節期間除了除夕休館1天，初一至初五開放參觀，館內正舉辦主題展「玻璃幾分熟－當代國際藝術展」，展期至3月10日。（新竹市文化局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年2月9日