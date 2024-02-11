義大利藝術家推彩繪玻璃 促台義文化交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）義大利籍藝術家安德里亞．魯辛於5年前推廣藝術落腳台灣，盼促台義文化交流，他受邀於竹北天主教堂進行彩繪玻璃創作，讓教堂日夜都能透過玻璃散發彩色光芒，營造神聖氛圍。

66歲安德里亞．魯辛（Andrea Rusin）熱愛環境與自然議題，過去於美國從事藝術創作多年，於5年前定居台灣，盼能推廣義大利的彩繪玻璃藝術，並與台灣的創作者互相交流。

安德里亞．魯辛向中央社記者表示，他發現台灣人對藝術和文化很感興趣，台灣民眾很和善友好，也願意保存文化，他也愛上台灣環境與人文，而在台灣生活中更啟發源源不絕的創作靈感。

他說，彩繪玻璃在建築與藝術領域中有獨特魅力，透過彩繪玻璃藝術家可將故事、宗教文化等概念呈現出來，創造多元氛圍，也帶來視覺的享受。

安德里亞．魯辛指出，他受邀前往竹北天主教堂邀請他為教堂打造彩繪玻璃創作，他以聖經故事中的章節創作「創世紀」、「以色列的盟約」、「天使報喜」等寓意，並鑲嵌於教堂窗戶中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，在白天陽光透過彩繪玻璃灑入教堂，讓教堂內能呈現多元色彩，而在夜晚來臨時，教堂內的燈光則能透過彩繪玻璃，也帶來不同的光影效果，彷彿用光畫畫，讓教堂更顯靈神聖氛圍。

安德里亞．魯辛表示，彩繪玻璃的藝術價值能豐富民眾對藝術欣賞體驗，提供視覺享受，而多見於教堂等場所中，也能營造神聖氛圍，但在台灣彩繪玻璃藝術還未普及，他將繼續留在台灣推廣，也促進與台灣藝術家的交流。（編輯：林恕暉）1130211