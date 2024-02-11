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大年初二 澎湖特有娘家宴飄濃濃人情年味

2024/2/11 12:59
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（中央社澎湖縣11日電）大年初二「查某囝日」，澎湖特有娘家宴今天在白沙赤崁等社區登場，湖西紅羅村則是各家戶領回，在自家辦理團圓「回娘家」，除享受難得美味，也利用難得一見機會，開心與親友敘舊一番，沉浸特有人情味的年味中。

澎湖「牽手回娘家、鄉親大團圓」娘家宴活動，由於在年假中，找不到外燴師傅和搭棚架業者，因此今年只有白沙赤崁村與湖西鼎灣等社區，中午各席開134桌及46桌，湖西紅羅則有高達170桌，則是由各家戶領回家中，在各自家中辦理娘家宴；馬公山水與湖西青螺社區則席開100和24桌，安排在明天的大年初三辦理。

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澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、議長陳毓仁、白沙鄉長宋萬富與湖西鄉長陳振中及轄區的議員民代也都分別前往各娘家宴，與民眾一起同享娘家宴的喜慶，同時提供摸彩等助興。

澎湖初二回娘家的「娘家宴」，最早是由在赤崁社區於民國89年首辦，年年都逾100桌，除疫情期間停辦外，延續迄今，也有不少村里跟進；出嫁的女兒、女婿攜家帶眷返澎過年，與長輩、鄉親圍爐敘舊，參與最有人情味的「娘家宴」。（編輯：陳仁華）1130211

#澎湖縣
#蔡淇賢
#陳毓仁
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