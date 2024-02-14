記者返鄉翻轉自家香腸 說故事推八斗子深度導覽

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）曾任記者的陳懿勝從小在基隆八斗子漁村長大，在外打拚多年後，返鄉接手父親的香腸事業，除開發「即食」香腸外，並成立工作室，發揮記者專長推廣深度導覽，盼盡棉薄之力助家鄉發展。

陳懿勝（Eason）擔任記者時主跑立法院，大多以硬性議題為主，經與總編輯討論後，他在撰寫專題時從家鄉八斗子漁村著手，除採訪在地文史工作者，也曾參加文化局舉辦「聽時光說古蹟」活動，讓他深刻感受到基隆深厚的文化底蘊，萌生返鄉創業念頭。

「如何回家鄉生活」成首要課題，陳懿勝思考推動父親的香腸事業轉型，父親擔心多年事業功虧一簣，起初並未點頭同意，陳懿勝沒有因此放棄，展開斜槓人生，台北、基隆兩地奔波，花了一年時間與父親溝通，終於獲得父親首肯，2022年辭去電視台網路事業部專案經理工作，返家接手香腸事業。

除優化自家傳統飛魚卵香腸，開發「即食」包裝外，陳懿勝更成立「嘿路島民工作室」，發揮記者「說故事」專長，將對在地人物專訪、景點介紹及地方文史的獨到見解，融入八斗子漁村演變導覽，並帶領遊客邊吃邊玩，讓遊客體會八斗子漁村豐富漁業文化。

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不過，和許多青年創業者一樣，陳懿勝在創業初期資金吃緊，他參加基隆市政府產業發展處推出的「青年創業育成計畫」，提案獲得補助，有了這筆資金，讓他得以在臉書宣傳、架設官網和支付DIY課程講師等費用，解決燃眉之急。

對於有意返鄉創業青年，陳懿勝建議，許多縣市政府都有推出創業計畫，可多與承辦人員接洽獲得更多訊息，也要重視地方人脈經營，逐步推展事業，不要光懷著夢想回鄉創業，毫無頭緒投入大筆資金「會很快燒完」，要先建立起商業模式，事業才得以永續經營，有了資金也才能實現夢想，幫助家鄉發展。（編輯：林恕暉）1130214