基隆獲3800萬元補助 改善13處兒童遊戲場

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市政府向中央提案改善兒童遊戲場，全市共有13處通過，獲補助新台幣3800萬餘元，加上市府自籌1000萬餘元，總經費共計4800萬餘元，市府表示，最快下半年開始動工整建。

基隆市政府都市發展處今天表示，市府配合中央法令規定，遭拆除或封閉的遊具設施，礙於地方財政短缺，期盼透過中央補助經費建置，市府因此向內政部國土管理署爭取「兒童遊戲場環境設施改善計畫」。

都發處指出，在申請期間，市長謝國樑也責成秘書長方定安擔任專案經理人，以都發處為申請計畫統籌窗口，民政處辦理編列地方自籌款預算支應各區公所，以跨局處合作模式輔導各區公所，最後共有13處獲核定，總計補助3800萬餘元。

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都發處表示，全市7個行政區最少都有1處獲得補助，地點分別為暖暖區的暖江兒童公園、碇內15號公園；七堵區的長興公園、富民公園；安樂區的安和福德宮公園、麥金路遊戲場、定國街11巷12號、十全亭公園；信義區的麗景公園、禮東公園；仁愛區的光華親子公園；中山區的仁安公園；中正區的真砂社區公園。

無黨籍基隆市議員陳冠羽指出，除希望市府持續向中央爭取補助外，也期盼市府在預算有限下，透過參與式設計，邀集家長及孩子邊玩邊發想，作為未來公園的設計基礎，如此才能符合使用者需求。（編輯：方沛清）1130218