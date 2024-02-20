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中興大學耗時8年育成新品系 命名興大清新文心蘭

2024/2/20 14:48
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（中央社記者趙麗妍台中20日電）國立中興大學園藝學系教授張正與研究生邱翊恬耗時8年，以具花香的迷你文心蘭與劍葉文心蘭進行異屬雜交育種，去年在英國皇家園藝學會註冊登錄，命名興大清新文心蘭。

中興大學今天發布新聞稿，張正與博士班研究生邱翊恬，以具花香的迷你文心蘭（Oncidium Twinkle）與劍葉文心蘭（Tolumnia Jairak Flyer）進行異屬雜交育種，經8年栽培測試，112年12月在英國皇家園藝學會註冊登錄，命名興大清新文心蘭（Oncidumnia Hsingda Fresh）。

興大清新文心蘭的花朵中心呈深粉色、花朵外圍為淺粉色且帶有淡淡香氣，並具有早花、植株直立、花梗長度符合盆花比例、植株強健易於栽培且開花性良好等特性，花型和植株亦有別於目前市場上的文心蘭盆花，為文心蘭迷你盆花新品系。

經植物組織培養技術繁殖成功，並於溫室大量栽培後開花，表現穩定且觀賞性佳。此優良品系Q380在今年2月2日授權於佳和蘭園。

佳和蘭園經試種後也覺得興大清新文心蘭具有植株小、花梗多、色彩柔和及栽培容易等優點，可降低生產成本且符合市場需求。將來在市場上做平價銷售，測試台灣市場反應，大量栽培並持續推廣外銷市場如歐美等地。（編輯：郭諭儒）1130220

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