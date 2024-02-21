更多編輯台推薦新聞：
美歷史學家評分歷屆總統 林肯93分居冠川普不到11分墊底
國際

美歷史學家評分歷屆總統 林肯93分居冠川普不到11分墊底

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比
地方

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館
文化

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

鼓勵保母加入準公共托育 花蓮加碼獎勵每月3千元

2024/2/21 16:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）中央鼓勵居家托育人員加入準公共托育，每年補助新台幣1萬2000元，花蓮縣府也編列經費，加碼獎勵每月最高3000元。

花蓮縣社會處統計，縣府登記保母341人，其中310人是準公共居家托育保母，另有12人在準公共化托嬰中心任職，主要集中在北區。

花蓮縣府社會處指出，居家托育的準公共化保母，政府訂有托育1人，收費每月1萬5300元上限，可收托2歲以下2人、2歲以上2人，連續收托滿6個月且持續收托，可申請每人每年1萬2000元獎勵金。

為提高誘因，花蓮縣府今年起編列預算，加碼「花蓮縣準公共友善托育獎勵措施」，符合資格可申請每月最高3000元的增額獎勵金。

社會處指出，符合資格的保母，收托2歲以下嬰幼兒，1人補助1500元、2人3000元，採逐月申請，盼吸引更多民眾投入保母行列。

為提供友善育兒環境，社會處在花蓮縣內北到南布建公共托嬰中心、親子館及婦幼青創園區，以公共資源分擔嬰幼兒家庭照顧負擔。（編輯：郭諭儒）1130221

#花蓮縣
#縣府
#花蓮縣府社會處
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.51