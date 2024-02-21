鼓勵保母加入準公共托育 花蓮加碼獎勵每月3千元

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）中央鼓勵居家托育人員加入準公共托育，每年補助新台幣1萬2000元，花蓮縣府也編列經費，加碼獎勵每月最高3000元。

花蓮縣社會處統計，縣府登記保母341人，其中310人是準公共居家托育保母，另有12人在準公共化托嬰中心任職，主要集中在北區。

花蓮縣府社會處指出，居家托育的準公共化保母，政府訂有托育1人，收費每月1萬5300元上限，可收托2歲以下2人、2歲以上2人，連續收托滿6個月且持續收托，可申請每人每年1萬2000元獎勵金。

為提高誘因，花蓮縣府今年起編列預算，加碼「花蓮縣準公共友善托育獎勵措施」，符合資格可申請每月最高3000元的增額獎勵金。

社會處指出，符合資格的保母，收托2歲以下嬰幼兒，1人補助1500元、2人3000元，採逐月申請，盼吸引更多民眾投入保母行列。

為提供友善育兒環境，社會處在花蓮縣內北到南布建公共托嬰中心、親子館及婦幼青創園區，以公共資源分擔嬰幼兒家庭照顧負擔。（編輯：郭諭儒）1130221