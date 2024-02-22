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糖鐵國家綠道台南段啟用 騎乘體驗糖業文化

2024/2/22 11:04
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（中央社記者張榮祥台南22日電）糖鐵國家綠道台南段自行車道今天完工啟用，工程範圍從岸內糖廠至烏樹林糖廠，提供舒適騎乘環境，且可結合復駛台糖勝利號五分車，體驗糖業文化。

台南市長黃偉哲今天啟用糖鐵國家綠道台南段（岸內-新營-烏樹林糖廠）自行車道，這段綠道工程總長度16.8公里，串聯鹽水岸內、新營、後壁烏樹林等3個糖廠。

黃偉哲表示，YouBike引進台南溪北地區廣設站點後，成長很快，讓人飽覽溪北小鎮風光，樂享美麗景致與豐厚人情，糖鐵自行車道優化成為旅遊新路線，也多了節能減碳休閒旅遊新選擇。

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台南市政府發布新聞稿指出，配合國家推動「國家綠道系統串聯計畫」，台南岸內-新營-烏樹林糖廠糖業歷史國家綠道系統，串聯岸內、新營、烏樹林糖廠自行車道，民國99年起規劃及分期建設，歷經10多年才完成優化，營造優質自行車騎乘空間。

這條糖鐵自行車道串聯3個糖廠，遊客可利用台鐵在新營火車站下車，透過YouBike暢遊糖鐵沿線，接著在新營糖廠中興站附近南光中學歸還YouBike，再步行到新營糖廠中興站轉乘今年2月3日復駛的台糖勝利號五分車，經由糖鐵學甲線往火燒店站，體驗不同氛圍的旅程。（編輯：黃世雅）1130222

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