屏東和生市地重劃區工程動土 增添萬年溪新亮點

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東和生市地重劃區今天舉行動土典禮，為屏東第1個公共設施保留地專案通盤檢討都市計畫變更核准案。屏東縣長周春米說，規劃住宅區、公園等，增添萬年溪新亮點。

周春米出席動土典禮並致詞指出，和生市地重劃區是非六都第1件、全台第2件都市計畫核定解編案，土地位於屏東市新生社區，坐落於萬年溪與殺蛇溪匯流處及省道台一線、台三線重要交通節點處，為屏東市門戶，原為屏東市都市計畫區內最大公園公共設施保留用地，但劃定後5、60年都未建設，區內土地多屬低度使用及建築物老舊凌亂缺乏整體規劃，以重劃方式開發，「最重要的意義就是還地於民」，歸還地主的財產讓其享有自由使用權。

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周春米表示，面積約7.3公頃，重劃後規劃住宅區約4.99公頃、公園用地及道路用地約2.32公頃，加上近年縣府在周邊投入多項基礎建設，包含殺蛇溪環境改善工程、縣民公園、大武營區文資修復工程、屏東榮民總醫院及大武營市地重劃工程、屏東高鐵特區、屏東科技產業園區等，將會成為屏東市另一個新都心，增添萬年溪新亮點。

地政處表示，規劃管線地下化，全面優化天際線，同時打造都市綠肺，設計水岸景觀公園，預計民國114年初完工。未來區內將有良好嶄新住宅生活空間，其公共設施及交通服務效能可顯著提升，有效改善當地的都市景觀及居住品質。（編輯：郭諭儒）1130223