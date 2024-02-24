雲林崙背「元宵擐雞酒」 獨特詔安客家習俗

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（中央社記者黃國芳雲林縣24日電）雲林縣崙背鄉「客庄大節歡樂詔安年」系列活動，今天舉辦「元宵擐雞酒」，這是羅厝社區特殊的習俗文化，客委會主任秘書廖育珮出席體驗元宵節獨特的詔安客家習俗。

雲林縣政府表示，崙背羅厝村是詔安客家人的大本營，早期村民家中若有添男丁，就會準備自家飼養的雞和米酒到三界公爐主家祭拜神明，並比賽誰家飼養的雞比較肥大，賽後贏家把雞烹煮成雞酒，請村民享用，具有祈願、報喜、分享意涵，也展現傳統農村的人情味。

縣府指出，「元宵擐雞酒」習俗延續至今，現今不論是否有喜獲男丁的家庭都可以參與，使社區元宵節氣氛更為熱絡，這是羅厝社區特殊的習俗文化，也是元宵節獨特的詔安客家習俗。

雲林縣客家文化促進協會下午在崙背羅厝社區爐主家舉辦活動，廖育珮、雲林縣議長黃凱、雲林縣文化觀光處長陳璧君、民政處長蕭德恕等人共襄盛舉。

廖育珮致詞表示，縣長張麗善、崙背鄉長李泓儀等人對客語的傳承非常用心，客家委員會日前公布112年度推動客語為通行語成效評核成績結果，崙背鄉公所獲得佳等，相信在大家努力下，明年有機會獲得優等。

廖育珮指出，雲林縣「詔安客家日」活動，除了「擐雞酒拜三界公」外，還有文化部國家文化記憶庫有記錄的崙背鄉水汴頭社區的「擲米籮」，讓鄉親在平常生活中體會到非常傳統的客家文化。

陳璧君表示，雲林縣客家文化促進協會舉辦活動，讓更多人認識崙背鄉羅厝村的獨特習俗，將日趨式微的優質客家文化傳承下去，能一代傳一代，永續發展。（編輯：郭諭儒）1130224

歡慶元宵，雲林縣崙背鄉24日舉辦「元宵擐雞酒」活動，熱鬧呈現羅厝社區獨特民俗文化活動「擐雞酒」，客委會主任秘書廖育珮（中）到場致詞，鼓勵大家一起努力傳承客家習俗。中央社記者黃國芳攝 113年2月24日