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屏東開春客庄大節 六堆祈福尖炮城熱鬧開炸

2024/2/24 19:47（2/24 19:56 更新）
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2024屏東六堆祈福尖炮城24日起一連兩天在萬巒鄉五溝國小熱鬧開炸，吸引許多民眾到場共襄盛舉。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年2月24日
2024屏東六堆祈福尖炮城24日起一連兩天在萬巒鄉五溝國小熱鬧開炸，吸引許多民眾到場共襄盛舉。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年2月24日
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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）屏東六堆祈福尖炮城今天起一連兩天在萬巒鄉五溝國小熱鬧開炸，除了往年受歡迎的雲霄尖炮城，今年首創弓箭尖炮城，吸引村民與遊客共襄盛舉。

六堆祈福尖炮城活動開幕，客委會副主委范佐銘、屏東縣長周春米、民進黨籍立委徐富癸一同出席，除了往年都會有的團體雲霄尖炮城及個人勇士競賽，首創弓箭尖炮城，吸引村民、學生，遊客共150組隊伍參賽。

周春米表示，尖炮城活動年年皆在萬巒五溝水舉辦，這裡不僅有客家聚落、文物與相關導覽解說，為讓更多親子共同參與，推出弓箭尖炮城，期待透過活動，讓大家齊聚一堂，共同為客家聚落祈福。

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「語言是文化之母。」周春米指出，屏東在客語保存與學習上不遺餘力，除以動態及靜態形式，也透過寓教於樂方式，展現每年全齡客語成果，每當學童運用客語進行表演時，豐富感情與文化都能充分讓人感受到客家語言之美，感謝歷任縣長與客委會長期對於屏東客家族群重視，未來將持續深耕讓更多人認識客家文化，也讓傳統代代傳承。

客家事務處表示，屏東六堆祈福活動通常於元宵節前後舉辦，祈求新的一年能平安順利，今年除尖炮城及盤花活動，更特別在會場內搭設福廠，恭迎縣內客家八鄉鎮的伯公進駐會場坐鎮，供民眾祈福，還能參加擲筊競賽，連續3個聖杯可獲得伯公祈福零錢包，吸引許多親子參加，場面熱絡。（編輯：郭諭儒）1130224

#屏東縣
#周春米
#范佐銘
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