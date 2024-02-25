秀林、富里課後小學堂 公益挹注啟用太陽能供電

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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮偏鄉免費課後輔導小學堂，包括秀林鄉達基利部落的崇德小學堂及富里鄉羅山小學堂，都建置完成太陽能系統供電，今天舉行揭牌啟用儀式，成為結合公益、綠能推廣與偏鄉照顧典範。

中華民國村聲教育協會自2016年於花蓮富里成立羅山學堂之後，7年來陸續在花蓮東里、富里、崇德及台東池上，成立5所小學堂；從最初的16個孩子，到現在近80名，大部分來自單親、隔代教養、經濟弱勢，甚至家庭功能失能的學童，學堂提供免費課後輔導及晚餐，並安排自我探索、正向學習引導活動，提供家庭功能輔助等，希望扭轉孩子未來。

村聲教育協會理事長李國盛致詞表示，花東地區教育資源嚴重不足，加上許多家庭生活條件欠缺，使得孩子無法獲得最基本家庭陪伴與生活照顧；從小在富里由阿嬤帶大的他有深刻感受，也是促使他回鄉成立學堂照顧這些孩子的動機，多年來感謝所有幫助學堂的團體、在地民眾、熱心家長的支持。

李國盛說，透過公益勸募計畫獲得太陽能系統建置，讓學堂可以優先使用低碳綠能，同時藉由太陽能發電節省很多電費，非常感謝，也期待未來能透過此系統，讓社區民眾對太陽能有更多認識，也讓學堂成為最好、最生活化的綠能教育場所。

荒野保護協會理事長李騏廷表示，協會長期致力於環境教育及棲地守護，低碳永續是大家必須共同努力的目標，看到村聲教育協會在花東地區為孩子們所做的付出非常感佩，透過公益勸募平台的群眾愛心，在花蓮北端的崇德及花蓮最南端的富里2處學堂，建置太陽能系統，有機會直接使用綠電，期待孩子們未來能對自己所生長的這塊土地有多一份關注。

荒野保護協會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，透過全台逾6800家7-ELEVEN門市零錢捐集結民眾小額愛心捐款，推動「多元環境教育支持棲地守護計畫」；其中「公益型公民電廠設置示範計畫」，希望讓社會大眾對公民電廠及自主發電有更多認識，將募款資源以建置綠能發電系統的方式捐贈給社福團體，發揮綠能推廣與偏鄉照顧的公益精神。

在公益勸募經費支持下，在秀林鄉的崇德小學堂及富里鄉羅山小學堂，分別建置5.5KW及3.7KW的「併網儲能防災型太陽能發電自用系統」，並分別設置可儲存約8.64度電的鋰鐵電池；白天太陽能所發的電優先供學堂場域使用，並進行電池充電，日落後開始使用儲能電池的電，當太陽能及儲能電池電力不足時，再由市電補足。

學堂的儲能系統更可在社區停電時，提供基本照明及電力，讓學堂成為部落及社區緊急防災避難中心；尤其提供崇德小學堂場地的崇德平安宮，廟內所有照明燈具、神明燈等，全部由太陽能直供，儼然成為綠能宮廟。（編輯：陳仁華）1130225