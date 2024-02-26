桃園新青埔環線3/1上路 免費接駁機捷高鐵試辦3個月

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園交通局今天表示，去年9月試辦的217青埔環線，考量市民建議與轉乘機捷及高鐵需求，彙整評估後3月1日起行駛新路線，預計試辦3個月提供免費接駁服務，平日32班次、假日16班次。

桃園市政府交通局下午發布新聞稿表示，因應青埔地區人口增加，通勤、通學人口成長，交通局去年9月起試辦217青埔環線，考量試辦期間市民建議且因應當地轉乘機場捷運及高鐵需求，經彙整評估後，3月1日起，由亞通客運行駛新路線，提供免費接駁服務，平日32班次、假日16班次，預計試辦3個月。

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交通局長張新福表示，新路線縮短行駛里程將提升車輛營運服務水準，提供當地到機場捷運及高鐵轉乘、通勤通學及購物等接駁服務，試辦期滿後，將視載客運量及營運狀況檢討是否轉為正式營運路線。

交通局提醒，新的行駛路線由高鐵站發車後分為左右環線，實際發車資訊民眾可至桃園市公車動態資訊系統網站查詢，民眾於出門前建議可先至網站查詢，或下載「桃園公車」APP查詢公車預估到站時間，節省候車時間。（編輯：陳仁華）1130226