國際教博會3/30新北登場 助高中職生獲升學諮詢

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（中央社記者楊侃儒新北27日電）國際教博會3月30日在新北市市民廣場登場，新北市60所高中職將與會，還首度邀請陽明交通大學、台灣科技大學等46所大專院校出席，讓北北基桃學生掌握各類型學校、探索生涯。

新北市教育局今天舉行國際教育博覽會啟動記者會，教育局指出，除了3月30日的實體博覽會，線上博覽會將從3月1日起至6月30日開展。

教育局表示，此次博覽會有5項特點，分別是逾百所學校設攤；推出「制服Fashion Show網路票選活動」；邀請美國、日本、澳洲、加拿大教育代表到場，介紹國際學校特色；設置適性輔導區，協助同學了解各類型學制的學校及特色；最後是有闖關活動，完成活動就有機會抽iPad、Switch、AirPods等獎項。

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國立台灣科技大學校長顏家鈺與會指出，學測成績單寄發後，緊接著4月底、5月是四技二專統測及國中教育會考，學生家長最關心的就是獲得完整升學諮詢管道。透過博覽會，學生就能先了解每間學校的特色及科系，並依學生自身能力與成績找到最適合的學校。

新北高中郭庭宇同學接受中央社記者訪問時表示，他很期待這次博覽會，當天也會參加，他認為博覽會接軌國際，可以讓更多國外的人了解台灣教育內容。（編輯：戴光育）1130227