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花蓮車站前科技執法取締違停 4/1正式啟用

2024/2/29 17:29（2/29 18:11 更新）
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因應花蓮火車站尖峰時段交通壅塞，縣警局今年初在前站第1車道設置科技執法設備，只能載送乘客，車輛即停即離，違規臨停超過3分鐘就會取締。中央社記者張祈攝 113年2月29日
因應花蓮火車站尖峰時段交通壅塞，縣警局今年初在前站第1車道設置科技執法設備，只能載送乘客，車輛即停即離，違規臨停超過3分鐘就會取締。中央社記者張祈攝 113年2月29日
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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）花蓮縣警局於花蓮火車站前站設置科技執法設備，因交通標線改善延後執法，確定將於4月1日起正式啟用，第1車道劃設「禁止臨停區」只能載送乘客，停車超過3分鐘就會被取締。

花蓮火車站為特等站，平日每日上萬人次進出，假期人數翻倍，尖峰時段常因車輛違規臨停在前站第1車道，導致交通壅塞，警方人工勸導效果有限。

花蓮縣警局今年初於第1車道兩側設置360度可旋轉式執法鏡頭，加強取締第1車道臨停車輛，原訂農曆春節年前使用，因交通標誌沒有同步調整，造成禮讓行人卻被抓違停等問題，引起民怨，警方緊急宣布延後啟用。

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花蓮縣警局今天發布新聞稿指出，經相關單位現勘後，決議不調整行人穿越線位置，並於第1車道繪製禁止臨時停車標線，鏡頭下方也設有全彩LED告警顯示螢幕，並加掛「載送離站乘客、車輛即停即離」提醒標語。

花蓮縣警局指出，科技執法範圍為前站第1車道，加強取締違停超過3分鐘車輛，經AI攝影機辨識後取證，將由科技執法小組複審，若民眾因接送身心障礙者上、下車，或因車流壅塞停滯等狀況，將於審核後剔除。（編輯：謝雅竹）1130229

#花蓮車站
#科技執法
#違停
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