台南永康正德宮徒步進香 扛神尊3天抵車城福安宮
2024/3/3 18:06
（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市永康區正德宮舉辦3天徒步進香，36人輪流扛福德正神神尊，今天下午完成135公里全程，抵達屏東縣車城福安宮謁祖進香。
正德宮副主委陳全趁告訴中央社記者，位於永康工業區的正德宮主祀「福德正神」，過去每3年回車城福安宮進香1次，去年首度舉辦36人分成6組，輪流扛福德正神王爺神尊的徒步進香，今年再度舉辦為期3天、全程135.7公里徒步進香活動。
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陳全趁說，36人徒步進香團1日清晨5時30集體上香後出發，第1天行走47.7公里，當天下午6時抵達高雄市鼎金保安宮；昨天第2天行走48公里，於下午6時抵達屏東縣水底寮廣澤府五龍寺廟，今天第3天行走40公里，下午4時左右抵達屏東縣車城福安宮謁祖進香。
他說，參與3天徒步進香活動人員抵達後都相當振奮，完成謁祖進香後，正德宮將於國曆9日舉辦恭祝福德正神聖誕千秋祝壽大典，11日晚間舉辦平安宴，邀各方善信大德參與盛事。（編輯：黃世雅）1130303
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