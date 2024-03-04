彰縣參訪日本農電共生推廣 20公頃年收近600萬

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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）彰化縣長王惠美率領各鄉鎮市農會代表參訪日本，今天前往千葉縣環境再生型有機農業農場，了解農電共生推廣情形；日方說明，日本種田兼種電，20公頃年收近新台幣600萬元。

彰化縣政府傍晚發布新聞稿指出，王惠美、彰化縣農會總幹事張建豐等人一抵達日本東京，隨即驅車前往千葉縣的環境再生型有機農業農場，了解日本農電共生推廣情形。

日方人員說明，台灣普遍以屋頂型及地面型太陽光電為主要推廣方案，在日本則採折衷方案，種田兼種電，種電20公頃經驗，年收入將近600萬元以上，不僅可讓農地農用，也能有種電收入，創造多贏。

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日方人員指出，農電共生方案，大約花8至10年可回收成本，其中支出費用包括購地經費，種電收入大概為農地種植作物收入的9倍。

王惠美則說，台灣的畜產、漁業大多在建築物屋頂上架設太陽能板，這次來到日本，看到農民在農地將太陽能板架高，就可讓農地可繼續種植農作物，例如小麥、大麥、大豆等，種田兼種電，大幅增加農民收益，值得借鏡學習。（編輯：黃世雅）1130304