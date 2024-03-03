彰化運動i台灣2.0 113年將辦近2千場次體育活動

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（中央社記者鄭維真彰化3日電）彰化縣政府今年推動運動i台灣2.0計畫，預計在各鎮市舉辦逾1800場次體育活動及課程，包括適合銀髮族、身心障礙者等類別，盼提升彰化運動人口參與率，守護縣民健康。

彰化縣政府今天結合救國團彰化縣團委會，在縣立體育場舉行「彰喚女力舞動音樂祭暨113年運動i台灣啟動記者會」，現場逾千人齊跳Zumba、皮拉提斯，熱力四射。

縣長王惠美致詞時表示，去年彰化參加「運動i台灣計畫」人數高達11萬人次，今年持續推動2.0計畫，已成功爭取教育部體育署核定經費2794萬元，預計規劃在各鎮市舉辦超過1800場次的體育活動及課程。

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王惠美指出，體育活動及課程涵括女性、銀髮族、身心障礙者、移工、原住民等喜愛的運動類別，同時也規劃在田中高鐵站及彰化縣立體育場設立南、北彰運動熱區，安排教練開設各類運動課程，讓民眾免費參加。

另外，為了鼓勵大家走出戶外，縣府也將舉辦彰化在地特色的運動活動，例如田尾公路花園協力車體驗、芳苑海空步道健走、半線古鎮卦山逍遙登山遊等，除了能促進身心健康，也可更加了解在地特色。（編輯：黃世雅）1130303