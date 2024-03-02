彰化首座水岸遊憩公園啟用 將成西北角觀光新亮點

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（中央社記者鄭維真彰化2日電）彰化縣伸港鄉嬉濱海豚公園今天啟用，為縣內首座水岸遊憩公園，除了有17公尺寬的大船造型溜滑梯、鯨魚造型攀爬遊具，還有兒童自行車練習場、寵物公園，將成西北角觀光新亮點。

嬉濱海豚公園緊鄰彰化縣自然生態教育中心，由彰濱工業區提供場域，占地2.7公頃，經費新台幣5208萬元。縣府城市暨觀光發展處表示，透過網路徵選決定公園名稱，「嬉」有遊戲歡樂概念，結合海洋及鄰近的白色海豚屋元素，以嬉濱海豚公園為名。

縣長王惠美今天在啟用儀式上表示，該公園不僅有寬達17公尺的大船造型溜滑梯、鯨魚造型攀爬遊具，同時還設置兒童自行車練習場、占地468坪的寵物公園，更有彰化首座的越野單車PUMP TRACK場地，可供滑板使用等各種設施。

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王惠美說，旁邊緊鄰彰化縣自然生態教育中心白色海豚屋，可串聯烏溪自行車廊道、塭仔漁港、王功漁港、海空步道等知名景點。今年將啟動自然生態教育中心周邊光環境設置統包計畫600萬元，以及彰濱線西工業區慶安水道景觀橋新建工程8000多萬元，進一步推動濱海地區發展。

王惠美指出，近幾年縣府持續建置特色公園，如緊鄰員林消防分隊的兔馬鹿公園以消防為主題，彰化市延平公園打造適合小朋友使用的盪鞦韆、攀爬等多種戶外遊憩設施，以及剛啟用的八卦山自然生態園區的生態公園等。（編輯：黃世雅）1130302