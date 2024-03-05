東京國際食品展 苗縣府攜8業者首參展推好茶

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）2024東京國際食品展今天開幕，苗栗縣政府協助農民首次參展，結合8家業者行銷東方美人茶、酸柑茶及貓裏紅茶等產品。率團前往的縣長鍾東錦期許藉此把苗栗好茶推向國際市場。

苗栗縣政府透過新聞稿指出，東京國際食品展被譽為全球規模第3、亞洲最大專業食品展，台灣共有13縣市參展，苗栗縣由縣長鍾東錦領軍，首度結合8家業者及農民團體參展。

縣府農業處指出，為擴大參展、行銷效益，縣府特別印製摺頁推薦8家業者，分別有TSENG’S曾的茶、苗栗市農會、八甲茶廠、日新茶園、鄧國權茶園、泉森茶行、九湖農場、陳皮製茶等，大力推廣苗栗在地聞名的東方美人茶、酸柑茶、貓裏紅茶。

苗栗縣團隊組成的「豐味苗栗館」，以「東方美人茶的優雅氛圍」為主軸，向全球展現台灣苗栗的茶香風味。

鍾東錦表示，東京國際食品展是一個絕佳平台，參展過程中，在地農會與農民除要展現對苗栗茶葉的自信，吸引各國人士到苗栗館品茶，更要把握推廣台灣茶文化邁向國際的契機，大幅提升苗栗專業好茶在國際市場的知名度。（編輯：張銘坤）1130305