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屏東邁入超高齡社會 縣府推9大長照亮點計畫

2024/3/6 16:57
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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東縣老年人口比例達20.14%，邁入超高齡社會，縣府長照處以6大重點方向，推動留才培育、失智照護中心及生活長照館等9大計畫，實現在地安老願景。

屏東縣府長照處成立1週年，今天在縣府舉辦說明會，針對屏東老年人口比例達20.14%，已邁入超高齡社會，展現高齡友善長照亮點政策成果及未來政策規劃，為超高齡社會提供跨領域解決方案。

長照處長陳桂敏會中指出，在既有量能下擴展各項服務資源，住宿式機構也興建三大綜合式機構，其中海豐多層級樂活照顧園區將在今年4月中旬開幕營運；在品質提升上訂定長照6大重點方向，包括在地人才培育、精準長照服務、社福整合照顧、醫養結合共照、專業創新照顧及民眾有感宣導。

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陳桂敏表示，今年推動考照留才培育照服尖兵、長照生力軍產官學交流平台、失智照護教研中心、「醫養共生．無限可能」長照論壇、日照運動會、日照創新活動設計、YOUNG-OLD高齡志工招募、好屏生活長照館及長照全齡通識等9大亮點計畫，實現在地安老願景。

另外，「無圍籬共融日照模式」去年獲得衛福部高齡友善城市共老獎。陳桂敏說，無圍籬共融日照模式打開日照與社區大門，重新凝聚情感，實踐長者在社區中被照顧、由社區來照顧的目標，未來將推動更多無圍籬社區的照顧模式和共融社區。（編輯：謝雅竹）1130306

#長照
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