讓嘉市25年焚化爐變身綠建築焚化廠 黃敏惠東京取經

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市7日電）嘉市府推動綠能永續循環中心各項建設，市長黃敏惠昨天到日本東京武藏野清潔中心與目黑清掃工場觀摩，期盼借鏡日本經驗，建設高規格、高安全性、高效率綠建築焚化廠。

黃敏惠藉由率團參加東京食品展契機，昨天參訪日本東京武藏野清潔中心與目黑清掃工場，由JFE海外事業部總部長長屋敬一親自接待，中鼎集團執行長廖俊喆隨行解說。

黃敏惠指出，各縣市都面對垃圾處理危機，嘉義市是全台人口密度第2高城市，僅次於台北市，垃圾焚化廠在一般人心目中屬於鄰避設施，但又是生活必要建設，嘉義市垃圾焚化廠啟用25年，量能已不足因應不斷改變的垃圾性質。

黃敏惠對武藏野清潔中心與目黑清掃工場建設在日本高級住宅區中，透過完善景觀規劃融入市民生活，深表讚佩。

她表示，市府辦理湖子內區段徵收環保用地，並通過環境影響評估，以促參模式打造綠能永續循環中心，期盼借鏡日本經驗，以3R（Reduce、Reuse、Recycle）理念，建設高規格、高安全性、高效率，落實環境保護的綠能永續循環園區。

嘉義市環保局表示，武藏野清潔中心採先建新廠後再拆舊廠，與嘉義市新廠未來規劃方向一致。目黑清掃工場則是日本近年在既有廠址內進行拆舊建新的指標性案例，舊廠廠房拆除過程，落實各項環境保護措施及環境監測，降低拆除過程中對民眾生活品質影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

廖俊喆表示，為推動嘉義市綠能永續循環園區，預計將嘉義市焚化爐打造成綠建築焚化廠，同時也借鏡日本經驗打造沉浸式能與居民互動的環境教育，達到與市民良善溝通，且有效解決垃圾問題提升環境品質。

為引進新技術繼續提供優質服務，嘉義市政府公告「綠能永續循環中心興建營運移轉案」，評定中鼎集團為最優申請人，並已完成招商，後續將至少投資新台幣61億元於原址進行建新拆舊工程。（編輯：陳仁華）1130307