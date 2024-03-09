新北議會藍黨團邀吳達偉授課 提升社群經營能力

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市議會國民黨團書記長陳偉杰今天表示，將邀網路達人「Z9」吳達偉開班授課拓展粉絲，提升黨團議題攻防戰力。

陳偉杰下午接受中央社記者電訪表示，內部檢討部分黨籍議員除選民服務外，社群經營待加強；想借重吳達偉又懂政治、又懂社群的能力，授課分享經驗。

他說，預計22日下午辦研習營，課程規劃教如何經營Line、IG、臉書，強化社群互動能力，拓展粉絲量；吳達偉也將傳授如何發想議題、影音。

陳偉杰表示，中央黨部其實也辦過類似研習，他只是想增進議會黨團戰力與議題敏感度。已有部分黨團副書記長、議員、甚至議員辦公室助理集體報名課程。

吳達偉是台灣民眾黨籍，曾參選立法委員與新北市議員，妻子邱兆梅是新北市府青年局局長；對外界認為是「藍白合」，陳偉杰說，單純是強化黨團功能，無關藍白合，也尊重吳達偉未來的生涯規劃。

國民黨議員周勝考擔心吳達偉干預甚至指揮黨團運作，陳偉杰說，已與周勝考溝通，強調吳達偉是擔任書記長個人特助，並非黨團顧問，只提供市政議題諮詢，不參與黨團運作。

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吳達偉接受電訪表示，新北轄區遼闊，議員選區屬性不同，會依據需求與特性，瞭解議員屬性、希望獲得關注的目標族群，協助找到改變的方式，及客製化經營社群的方向。

至於「藍白合」，吳達偉說，民眾黨在新北市議會只有一席，社群是強項，盼可增加席次與力量；國民黨長期在新北市議會都是最大黨，組織經營是強項，目前距離2026市長與市議員選舉還有2年，現在是基層彼此學習、合作的好時機。（編輯：張銘坤）1130309