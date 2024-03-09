更多編輯台推薦新聞：
鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死
文化

鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死

定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風
科技

定居台灣靠寫作年收入近1億 科技作者湯普森罕見現身引旋風

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

中山大學就博會114家企業徵才 釋出8千職缺

2024/3/9 17:14（3/9 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中山大學9日舉辦「2024年高屏就業博覽會」，計有114家企業參展，釋出逾8000個職缺，吸引不少求職者前往探詢。（中山大學提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月9日
中山大學9日舉辦「2024年高屏就業博覽會」，計有114家企業參展，釋出逾8000個職缺，吸引不少求職者前往探詢。（中山大學提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄9日電）國立中山大學今天舉辦「2024年高屏就業博覽會」，共114家企業參展，釋出8000多個職缺。其中科技業待遇最優，半導體產業年薪上看200萬元；國家太空中心也首次至中山大學徵才，未來3年預計招募300人。

中山大學學務長楊靜利表示，近年全球太空產業蓬勃發展，台灣具備半導體、精密機械、通訊等雄厚的產業技術，這些都是進軍太空產業堅實的後盾。國家太空中心今年首次至中山大學徵才，未來3年預計招募300人，職缺包含火箭工程師、衛星工程師，還有法律、政治、企劃推廣、新創育成、商業企管等專業領域人才。

太空中心原隸屬國研院，無經驗碩士級人員待遇為新台幣5萬元以上，博士級6萬元以上；火箭相關職缺工作地點主要在台南市，衛星相關者則在新竹市，符合「南火箭、北衛星」發展布局，另有提供實習機會，歡迎在校生來申請。

中山大學發布新聞稿表示，主計總處預測，台灣2024年的經濟成長率上看3.43%，經濟情勢可望穩定前進。受AI半導體、淨零轉型兩大主軸趨動，生成式人工智慧、量子科技、低軌衛星、碳盤查等，皆是備受關注的關鍵產業。台積電、聯電、力積電、世界先進、日月光、台灣應材料等標竿企業，皆有參與本次博覽會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

量子科技方面，聚焦通用量子電腦硬體技術、光量子技術、量子軟體技術與應用開發等領域，包括鴻海、中華電信都參與其中。歐盟的「碳關稅─碳邊境調整機制」（CBAM）已啟動，企業對於碳盤查、碳權交易的服務諮詢需求大增，提供相關服務的業者包含精誠資訊、叡揚資訊、凌群電腦等聚焦軟體開發、資安雲端服務的國內碳管理暨盤查公司，皆大舉徵才。

另外，金融科技（FinTech）興起，參展企業如玉山金控、中租控股等，招募對象除了商管人才，也擴大招募資安、人工智慧、大數據分析、區塊鏈等人才。金融業基本起薪平均約有4.5萬元以上，儲備幹部（Management Associate, MA）類型職缺，碩士畢業生年薪上看100萬元，且未來成長幅度相當可觀。（編輯：黃世雅）1130309

#中山大學
#國家太空中心
#國立中山大學
#楊靜利
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.28