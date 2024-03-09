中山大學就博會114家企業徵才 釋出8千職缺

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（中央社記者林巧璉高雄9日電）國立中山大學今天舉辦「2024年高屏就業博覽會」，共114家企業參展，釋出8000多個職缺。其中科技業待遇最優，半導體產業年薪上看200萬元；國家太空中心也首次至中山大學徵才，未來3年預計招募300人。

中山大學學務長楊靜利表示，近年全球太空產業蓬勃發展，台灣具備半導體、精密機械、通訊等雄厚的產業技術，這些都是進軍太空產業堅實的後盾。國家太空中心今年首次至中山大學徵才，未來3年預計招募300人，職缺包含火箭工程師、衛星工程師，還有法律、政治、企劃推廣、新創育成、商業企管等專業領域人才。

太空中心原隸屬國研院，無經驗碩士級人員待遇為新台幣5萬元以上，博士級6萬元以上；火箭相關職缺工作地點主要在台南市，衛星相關者則在新竹市，符合「南火箭、北衛星」發展布局，另有提供實習機會，歡迎在校生來申請。

中山大學發布新聞稿表示，主計總處預測，台灣2024年的經濟成長率上看3.43%，經濟情勢可望穩定前進。受AI半導體、淨零轉型兩大主軸趨動，生成式人工智慧、量子科技、低軌衛星、碳盤查等，皆是備受關注的關鍵產業。台積電、聯電、力積電、世界先進、日月光、台灣應材料等標竿企業，皆有參與本次博覽會。

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量子科技方面，聚焦通用量子電腦硬體技術、光量子技術、量子軟體技術與應用開發等領域，包括鴻海、中華電信都參與其中。歐盟的「碳關稅─碳邊境調整機制」（CBAM）已啟動，企業對於碳盤查、碳權交易的服務諮詢需求大增，提供相關服務的業者包含精誠資訊、叡揚資訊、凌群電腦等聚焦軟體開發、資安雲端服務的國內碳管理暨盤查公司，皆大舉徵才。

另外，金融科技（FinTech）興起，參展企業如玉山金控、中租控股等，招募對象除了商管人才，也擴大招募資安、人工智慧、大數據分析、區塊鏈等人才。金融業基本起薪平均約有4.5萬元以上，儲備幹部（Management Associate, MA）類型職缺，碩士畢業生年薪上看100萬元，且未來成長幅度相當可觀。（編輯：黃世雅）1130309