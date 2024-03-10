彰化縣長率團訪橫濱三溪園 觀摩城市美學園藝造景

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠橫濱9日專電）彰化縣長王惠美率團參加5日東京食品展開幕式，7日到富士御殿場蒸餾所。她今天參訪橫濱市三溪園時表示，盼借鏡日本經驗，創造出結合城市美學的彰化苗木花卉造景藝術。

彰化縣是全國最大的苗木及葡萄產地。為提升農業經濟產值、行銷農業觀光，縣長王惠美一行在駐日代表處橫濱分處處長張淑玲安排下，今天到橫濱市參訪三溪園園藝造景，並由該園副園長今富雄一郎、事業課長吉川利一出面接待、導覽。

三溪園面積約5.3萬坪，由經營絲綢致富的日本實業家原三溪（本名原富太郎）創建，1905年開園，園內有從京都、鎌倉等地移建的17棟歷史性建築，其中最古老的是從京都移建來的三重塔，歷史逾600年。

王惠美一行參觀鶴翔閣後，遊賞內苑，之後來到三溪紀念館，適逢館內中庭的雲紋竹開花，觀賞了竹樹開花奇景。文獻指出，雲紋竹約60年或120年才開花一次，三溪園的官網寫著：「據悉，120年開花一次。」

王惠美受訪時表示，三溪園有很多苗木且都非常有歷史，原三溪先生將園區做得非常好，並捐給當地的法人，讓大家共同分享，又花了非常多的心思將日本各地的建築一併收納在此園區，讓大家看到非常多的美景。

她說，彰化有「春節首選花在彰化」活動，也吸引逾100萬人次遊賞。彰化可以說是苗木的故鄉，苗木產量占全台1/2，不僅有溪州公園、萬景藝苑、傳世園等，還有田尾的休閒農業區及永靖的園藝景觀產業園區，未來可公私整合，借鏡日式造園的精神，讓彰化園藝國際化，讓更多國際友人看到彰化的軟實力。

一行人於7日造訪並視察啤酒巨擘麒麟（Kirin）集團旗下的富士御殿場蒸餾所。

王惠美表示，彰化竹塘也用飄香米做成自己的飄香清酒，也有很多值得學習的經驗。期待彰化的農特產在所有農會和縣府齊心努力下，一定好還會更好，將持續以團體戰來打世界盃。

駐日處橫濱分處處長張淑玲受訪時表示，很感謝這次彰化縣長王惠美所率的團隊馬不停蹄地在日本各地考察及交流學習，雖然今天是星期六，感謝三溪園副園長特別派一組人馬接待。

張淑玲說，彰化二水鄉跟日本北海道津別町締結為姐妹市，希望將來彰化縣長及縣府團隊能到橫濱分處轄內進行更多交流，也歡迎三溪園園方人士訪台。

三溪園副園長今富雄一郎說：「很感謝台灣友人這次選擇來造訪三溪園，聽說彰化縣造園的風氣興盛，期盼三溪園與彰化深化聯繫。接下來櫻花季是很美的季節，盼台灣友人來三溪園賞櫻。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

三溪園於2007年被指定為國家名勝，庭園被定位為文化遺產。園區由外苑及內苑構成，遼闊的外苑以三重塔為背景，遊客可享受四季花草之美；內苑則在各處配置茶室等古建築，景觀細緻。其中臨春閣是17世紀中期（江戶時代初期）作為紀州德川家的別墅所建。

園區內還有19世紀的合掌造建築「舊矢蓖原家族住宅」，是從岐阜縣飛驒白川鄉移建而來，是現存合掌造建築當中規模最大的。（編輯：施施）1130309