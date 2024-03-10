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辣椒粉驗出蘇丹紅
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辣椒粉驗出蘇丹紅3/141
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津棧蘇丹紅辣椒粉 高雄2下游業者製成沙茶粉售完

2024/3/10 21:13
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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄「津棧國際貿易有限公司」8日再被檢出一批辣椒粉含蘇丹紅成分，高市衛生局針對高雄下游3家業者稽查，其中2家製成沙茶粉全數售完，已通知下游回收退貨，1家持續聯繫中。

高雄市衛生局今天晚間發布訊息表示，「津棧國際貿易有限公司」輸入及製售多項產品於8日晚間再檢出含蘇丹紅成分，衛生局針對高雄市下游3家業者稽查。

經查，3家業者皆未營業，其中2家進貨原料製成沙茶粉已全數售完，通知下游回收退貨，1家持續聯繫中。衛生局表示，將持續監督違規產品下架並回報回收數量。

衛生局3月1日查扣「津棧國際貿易有限公司」輸入及製售多項產品逐項檢驗，檢驗結果陸續出爐，3月8日晚間再檢出一批含蘇丹紅成分，除先前已公布8批違規產品外，再新增1批。

經查原料及製售的產品共2萬1035公斤，流向台北市、桃園市、新竹縣、南投縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市，並已通知各縣市衛生主管機關監督下架。（編輯：黃世雅）1130310

#蘇丹紅
#辣椒粉
#津棧國際貿易有限公司
辣椒粉驗出蘇丹紅
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