鄭文燦：桃機第3航廈工程經費不足 應速提修正計畫

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（中央社記者賴于榛台北15日電）因營建物價上升，桃園機場第3航廈工程經費擬增至新台幣1300億元。行政院副院長鄭文燦日前指示，請桃機公司儘速修正計畫報院核定，且應整合工程界面，確保能與捷運機場第3航廈站同步完工。

桃機公司去年向國發會報告第3航廈進度時，提到營建物價上漲，原先核定的956億元經費可能增加為1300億元。

行政院今天透過新聞稿指出，鄭文燦11日主持「行政院推動桃園航空城核心計畫專案小組第24次委員會議」時，聽取桃園市政府及桃機公司報告相關議題。

鄭文燦說，桃機公司因營造工程物價上漲及直接工程需求數量增加，導致機場第3航廈工程經費不足，擬提修正計畫，這部分請桃機公司說明修正計畫的必要性與妥當性，儘速循程序報行政院核定。

他也提醒，第3航廈工程務必整合工程界面，確保第3航廈及捷運機場第3航廈站（A14站）同步完工營運。

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此外，會議拍板延長航空城先建後遷期程至民國115年12月，鄭文燦說，此將影響桃機第3跑道用地取得計畫及完成時間，請交通部適時提修正計畫報核。

鄭文燦說，考量第3航站區、第3跑道及基礎設施計畫均為國家重大計畫，行政院109年5月22日核定第3航站區第2次修正計畫經費956.81億元，已為桃機公司減輕財務負擔，後續若政院另有新推動特別預算的基礎建設計畫，請國家發展委員會評估第3跑道合理經費來源。（編輯：林興盟）1130315